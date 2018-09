Uomini e Donne anticipazioni, Mara pronta a corteggiare Luigi: la prova

Anticipazioni Uomini e Donne: la storia tra Mara e Luigi non è ancora finita

Continua la storia tra Mara e Luigi di Uomini e Donne. E sì, perché nonostante la scelta di Mastroianni di restare sul Trono, alla corte di Maria De Filippi non si parla di altro. Gli opinionisti Gianni e Tina hanno continuato a punzecchiare la siciliana nelle ultime registrazioni del programma. E Mara si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato al pubblico presente in studio. La ragazza ha continuato ad eliminare corteggiatori su corteggiatori. Nell’ultima puntata – che vedremo in onda su Canale 5 prossimamente – ha mandato a casa ben 15 corteggiatori. Un numero davvero impressionante, tanto che sono in molti a ritenere che l’intento di Mara sia solo uno: quello di conoscere solo e soltanto Luigi.

Mai nessuna tronista di Uomini e Donne aveva “fatto fuori” così tanti corteggiatori in una volta sola. Certo, Mara ha le idee chiare e non vuole accontentarsi ma a detta di chi ha visto certi atteggiamenti dal vivo, la ragazza sembra più propensa a mollare tutto e a indossare i panni della corteggiatrice. Un ruolo che, a detta di Mara, non le si addice molto, ma si sa che certi fuochi non si possono spegnere… E l’interesse nei confronti di Luigi Mastroianni sembra più forte che mai…

Uomini e Donne: Luigi punzecchia Mara in puntata

Luigi di Uomini e Donne non ha smesso di punzecchiare Mara nel corso delle registrazioni ma per il momento non è intenzionato a corteggiarla. Dopo la batosta avuta da Sara Affi Fella il deejay di Catania vuole sentirsi amato e desiderato, una sensazione che sicuramente regala la posizione da tronista. Come finirà tra Mara e Luigi? Per il momento una cosa è certa: il pubblico Mediaset tifa per questa coppia!