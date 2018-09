UeD anticipazioni, Mara e Luigi: la storia non è finita, le novità

Anticipazioni Uomini e Donne, Mara pensa ancora a Luigi: le ultime novità sui due tronisti

Nel corso dell’ultimissima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne si è tornati a parlare ancora una volta di Mara e Luigi. Ricordiamo che Mastroianni è voluto uscire in esterna con la Fasone per capire se fosse il caso di lasciare il trono e scendere a corteggiare la siciliana. Dopo la primissima uscita, lui ha scelto di proseguire il suo percorso da tronista. Tutto ciò ha creato non poche polemiche. Mentre tutti hanno iniziato a conoscere i proprio corteggiatori e corteggiatrici, la Fasone ha continuato ad eliminare i ragazzi uno dopo l’altro. Tra tutti gli eliminati, un giovane ha letteralmente perso la pazienza e ha sbottato di fronte a tutto il pubblico. Le anticipazioni dettagliate pubblicate dal blog Il Vicolo delle News ci raccontano cosa è accaduto tra la siciliana e il corteggiatore eliminato.

Il corteggiatore eliminato si è alzato dalla sedia ed ha invitato Mara ad alzarsi e ad andare a corteggiare Luigi. La diretta interessata è tornata a ribadire di non pensare solamente a Mastroianni. Gli opinionisti della trasmissione sono intervenuti sulla questione. Gianni Sperti a questo punto ha chiesto quale fosse l’ideale di uomo della siciliana e Tina è intervenuta rispondendo: “Luigi”. L’esuberante Cipollari ha esordito invitando Maria De Filippi e la redazione del Trono Classico a far scendere tutti corteggiatori uguali a Mastroianni. A quanto pare, la questione tra i due tronisti non è ancora acqua passata.

Uomini e Donne: Mara andrà a corteggiare Luigi?

Luigi e Mara si piacciono, ma lui alla fine ha deciso di non scendere a corteggiarla. La più interessata sembra però essere la Fasone. La ragazza pare non abbia ancora superato il fatto che il giovane siciliano abbia deciso di non lasciare il trono. In ogni caso, nemmeno lei ha intenzione di abbandonare il suo percorso da tronista per vestire i panni della corteggiatrice.