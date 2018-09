Uomini e Donne oggi: esterna a sorpresa tra i tronisti Luigi e Mara

Oggi Uomini e Donne: Luigi porta in esterna la tronista Mara Fasone, colpo di scena

Oggi, 20 Settembre 2018, va in onda una nuova e sorprendente puntata del Trono Classico. I telespettatori di Uomini e Donne resteranno senza dubbio a bocca aperta di fronte alla scelta di Luigi. Si parte però con i corteggiatore che Mara ha deciso di eliminare senza prima volerli conoscere più a fondo. I quattro ragazzi rivelano di essere rimasti e di volere spiegazioni, ma lei pare intransigente e non cambia assolutamente idea. Teresa Langella vuole invece tenerli tutti, valutarli un po’ meglio e decidere solo successivamente cosa fare. Maria De Filippi sposta poi l’attenzione su Mastroianni. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella ha deciso all’ultimo minuto di non portare fuori le ragazze indicate nel corso della prima registrazione e uscite invece con una soltanto.

Luigi ha portato in esterna la tronista Mara Fasone. Dopo aver saputo quello che la ragazza pensava di lui, il giovane ha deciso di conoscerla un po’ meglio. Nel caso in cui lei lo avesse colpito positivamente, Mastroianni si è detto anche pronto a lasciare il trono e tornare a fare il corteggiatore. Nonostante ciò, alla fine l’uscita non è andata benissimo. Il ragazzo ha deciso di continuare il suo percorso da tronista perché non convinto al cento per cento che la siciliana sia del tutto libera mentalmente. Durante l’esterna, la donna ha raccontato di essersi lasciata da poco con un uomo di diversi anni in più a lei.

Uomini e Donne: polemiche sulla scelta di Luigi

In studio tutti commentano la scelta di Luigi. Secondo alcuni, il ragazzo ha fatto tutto ciò solo per attirare l’attenzione. Per altri, il tronista è realmente interessato a Mara, ma non ha comunque voglia di lasciare il trono. Nel frattempo, la Fasone ha messo in chiaro che pur essendo interessata a Mastroianni, non ha alcuna intenzione di fare la corteggiatrice.