Uomini e Donne anticipazioni, Giulio e Giovanna si rivedono dopo scelta: la reazione

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso ospiti nella prossima puntata

Le ultime anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha annunciato anche gli ospiti della registrazione di oggi 13 febbraio: parliamo di Giulio Raselli e Giulia D’Urso, sceltisi pochissimo tempo fa negli studi Elios e più innamorati che mai dopo aver deciso di condividere un pezzo di vita, o tutta la vita, chissà, assieme. Quella che vedrete sarà una puntata che i fan non dimenticheranno perché sapete tutti in che modo è finito il trono di Giulio e come ha reagito Giovanna Abate al fatto di non essere stata scelta.

Giulio e Giulia, a Uomini e Donne Giovanna Abate incontra Giulio per la prima volta dopo la scelta

In una recente intervista a Uomini e Donne magazine Giovanna si era detta molto delusa da Giulio perché si era vista trattare malissimo, con assoluta indifferenza, e questo non se lo aspettava dopo un percorso così intenso. I dettagli sulla reazione di Giovanna all’entrata in studio di Giulio e Giulia li scopriremo solo vedendo la puntata su Canale 5 ma è naturale che da un giorno all’altro la Abate non possa aver cambiato idea né sul conto di Raselli né sul conto della sua ex rivale.

Cos’è successo tra Giulio e Giovanna in puntata

Difatti così è successo: Giovanna ha accolto Giulia e Giulio con sarcasmo, li ha salutati per educazione e non sembra aver gradito particolarmente le scuse di Raselli; lui si è detto dispiaciuto di come si è comportato e del poco tatto che ha usato e lei, pur avendolo ascoltato con attenzione, ha detto che se tornasse indietro alla scelta si comporterebbe allo stesso modo. Al chiarimento hanno dedicato poco tempo perché poi la coppia ha parlato di come sta vivendo dopo la scelta e del fatto che sono stati sempre insieme.

Le ultime news sul Trono Classico: incertezza e dubbi nei nuovi troni

Vi ricordiamo che i tronisti sono ora quattro e che Daniele Dal Moro e Giovanna sono solo gli ultimi arrivati: si sono aggiunti infatti a un Carlo Pietropoli che sembra essere sempre più lontano dalla scelta, e a una Sara Shaimi che proprio non riesce a fidarsi dei suoi corteggiatori. Gli ascolti del Trono Classico non stanno andando benissimo, tra l’altro, e forse l’ospitata di Giulio e Giulia potrebbe aiutare in questo senso, visto che il trono di Raselli è iniziato male ma è finito con il botto! Giovanna e Giulio ci hanno dato già gioie in passato: siamo sicuri che la prossima puntata non ci deluderà!