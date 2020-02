Uomini e Donne caos Giuseppe: la De Filippi interviene, Sara allo scoperto

Sara Shaimi e Giuseppe Nastasi, la maglietta che fa scatenare la tronista a Uomini e Donne

L’ultima puntata di Uomini e Donne non è stata per niente positiva per Sara Shaimi che ha avuto una brutta discussione con Giuseppe Nastasi per via di comportamenti che proprio non le sono andati giù: la tronista non lo ha portato fuori in esterna e lui, indispettito da quanto accaduto anche la scorsa puntata, invece di cercare un chiarimento o chiedere informazioni alla redazione di UeD, si è presentato in studio con una maglietta bianca con su scritto No need woords, cioè ‘Non c’è bisogno di parole’. Quest’atteggiamento ha scatenato i sospetti di tutti perché più di qualcuno ha chiesto a Giuseppe come mai si comportasse così invece di fare la persona matura e parlare a quattr’occhi con Sara; Giuseppe ha cercato di giustificarsi ma pare proprio aver deluso Sara.

Uomini e Donne, Giuseppe bersagliato: sono tutti contro il corteggiatore

“Hai paura di come passi fuori! Non so perché stai venendo qui! Non lo sai neanche te!”, queste le parole della tronista visibilmente rammaricata. “Lei ti lascia a casa – queste invece le parole di Sonny Di Meo che in settimana ha portato Sara a farsi un giro a Rieti, città della tronista – e tu ti presenti con ‘No need words‘. Sei sicuro che è lei che non ti sta dando la possibilità o sei tu che te la stai facendo sfuggire così?”. Sara ha continuato l’attacco: “Io metto in dubbio la tua presenza qua!”. “Io – queste alcune delle parole di Giuseppe che comunque ha tenuto testa a tutti – non ho chiesto nulla, però dopo della puntata ero amareggiato e deluso…”. La situazione è peggiorata quando è stata mandata in onda l’esterna di Matteo: il corteggiatore non era stato scelto da Sara ma l’ha comunque invitata a vedersi nella casona dopo averle fatto recapitare delle rose rosse.

Maria De Filippi interviene, Sara esce allo scoperto: il futuro con Giuseppe

“Sono questi gesti che fanno riflettere!”, così Tina. “Sono l’unico che non fa strategie!”, ha replicato Giuseppe a un certo punto che si è anche rivolto a Matteo dicendo che “per me sei una bravissima persona e hai i tuoi modi, ma io ho i miei”. “Tu ti senti il tronista in questo caso”, ha commentato Jack Vanore. Pesantissima Sara: “Sei seduto là per decoro, evidentemente!”. E non meno pesante Daniele Dal Moro che ha notato una sostanziale differenza tra il carattere mostrato di solito da Giuseppe con quello mostrato in quest’occasione: “Da quando sei passato dietro è venuta fuori la tua personalità!”. “Chi ti dice che non ti ho pensato questa settimana?”, ha chiesto Giuseppe a Sara che però ha continuato ad attaccarlo, fino a quando non è stata Maria De Filippi a chiederle “Lo porti fuori oggi o no?”. La conduttrice conosce bene i tronisti e la domanda non era fatta tanto per: Sara infatti ha risposto con un “non lo so” che ovviamente ci dice tanto su quanto Giuseppe le piaccia. Sarà lui la sua scelta?