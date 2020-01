Uomini e Donne, Giovanna torna a parlare della scelta: grandi accuse

Uomini e Donne, Giovanna Abate finalmente torna a parlare della scelta di Giulio Raselli

Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne svela il suo pensiero, attraverso un’intervista sul Magazine del programma. L’ex corteggiatrice ammette di essere tanto dispiaciuta per com’è andata a finire, ma di più per come l’ex tronista ha scelto di farla finire tra loro. Con questo, Giovanna ci tiene a precisare che non vuole di certo dire che meritasse di essere la scelta. Quello che sa è che non meritava di essere trattata in quel modo. A detta della Abate, il Raselli avrebbe dovuto avere buon senso, a prescindere dal contesto. Lo stesso Giulio è stato la ‘non scelta’ di Giulia Cavaglia, dunque, avrebbe dovuto immaginare quanto lei potesse star male in una situazione del genere. Per tale motivo non avrebbe dovuto trattarla con indifferenza. Non si aspettava da lui quel tipo di atteggiamento, anzi sperava che sarebbe andato un po’ oltre al suo modo di fare da ‘super donna’. Oggi Giovanna crede che Giulio, il suo cuore, a lei non l’abbia mai aperto davvero.

E sulla scelta di Giulio, ricaduta su Giulia D’Urso, Giovanna rivela: “Secondo me la sua scelta è molto di ormone (ride, ndr)! A parte gli scherzi, credo che la scelta di Giulio sia stata di cuore e che lui sia consapevole di ciò che prova”. La Abate non crede, però, che tra il Raselli e la sua scelta ci sia stata un’evoluzione durante il percorso a Uomini e Donne. “Giulia fin dal primo giorno in cui è scesa dalle scale ha dato a Giulio un ‘boom’ emozionale davanti al quale lui ha perso la razionalità. È una cosa che ci può stare, ma a questo punto non ho capito perché lui abbia voluto portarmi avanti e farmi investire dei sentìmenti, considerando che la scelta di uscire dal programma con Giulia secondo me lui l’aveva presa già da un po’”, confessa oggi Giovanna al settimanale del programma. Nuove accuse, dunque, da parte di Giovanna, ma per nulla inaspettate!

Giovanna Abate di Uomini e Donne: nessun rimpianto, solo tanto dispiacere dopo la scelta

Sono diversi i telespettatori che criticano Giulio proprio perché avrebbe potuto scegliere Giulia tanto tempo fa, anziché portare avanti così a lungo il percorso con Giovanna. Nonostante tutto, la Abate con il Raselli rifarebbe tutto. Da questa esperienza ha sicuramente imparato tanto, ha preso in particolare più consapevolezze sulle sue fragilità. Ma mentre Giulio e Giulia sui social hanno subito condiviso i primi momenti insieme, Giovanna ha preferito il silenzio totale.