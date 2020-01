Giulio e Giulia dopo Uomini e Donne: “Cominciamo da qui”, intanto Giovanna…

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso insieme: la prima foto

Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno iniziato a conoscersi davvero e la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele. Certo, è ancora l’inizio ma le parole usate dall’ex tronista di Uomini e Donne e le emozioni dichiarate da Giulia sin dall’inizio ci fanno sperare nella costruzione di un legame solido e totalmente diverso da quelli che abbiamo visto nascere e morire nel giro di pochi mesi lo scorso anno. Oggi è arrivata persino la prima foto assieme ed è stata pubblicata proprio da Giulio sul suo profilo Instagram: si tratta di uno scatto in cui Giulia morde le labbra al suo fidanzato e insieme a lui mostra felicità e spensieratezza; anche entusiasmo, ovviamente, che poi è l’ingrediente base per far funzionare una coppia.

Giulio e Giulia dopo Uomini e Donne: la coppia è felice e innamorata

Non si tratta del primo contenuto in cui Giulio e Giulio compaiono insieme perché Raselli ha già pubblicato ieri una foto tra le storie Instagram in cui si vedono unite la sua mano e quella di Giulia; dopo quella storia Giulio ha anche pubblicato un video in cui si vedono lui e lei baciarsi appassionatamente. Insomma non si può dire che Raselli si sia lasciato andare eccessivamente il giorno della scelta, quando ha confessato di amare la sua corteggiatrice, perché a noi sembra davvero preso.

Ued, il silenzio di Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio

Sappiamo che Giulio e Giulia sono molto gelosi, ed è per questo che tendiamo a escludere sin da subito una loro eventuale partecipazione a Temptation Island, dove in genere finiscono le varie coppie nate a Uomini e Donne. Ci piacerebbe comunque continuare a scoprire la loro quotidianità perché le tante liti a Uomini e Donne hanno fatto vedere soprattutto i lati negativi di entrambi. Con Giovanna Abate ad esempio Giulio ha spesse volte perso la pazienza, e forse proprio questo loro modo di approcciarsi li ha portati ad allontanarsi. Attualmente Giovanna non pubblica ancora storie e post su Instagram, quindi immaginiamo che voglia stare in silenzio e non esporsi come invece ha fatto dopo la scelta: comportamento comprensibile, anche perché si vedeva che la Abate era presissima dal tronista. Piacciono anche a voi Giulio e Giulia o shippavate lui e Giovanna?