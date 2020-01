Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio a Uomini e Donne: la reazione al “no”

Uomini e Donne, Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli

La reazione di Giovanna Abate alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne non la dimenticheremo facilmente, visto che la corteggiatrice non l’ha presa per niente bene e considerando il fatto che il comportamento e e le parole di Giulio ha scatenato un vespaio: ad attaccarlo sono stati tanti ex della trasmissione che evidentemente si aspettavano un altro tipo di scelta e che con molta probabilità non credevano che il tronista si sarebbe spinto a tanto. Siamo andati a vedere cosa sta facendo la Abate dopo la scelta e Instagram ci ha dato la risposta che in fondo ci aspettavamo.

Giovanna dopo Uomini e Donne, silenzio assoluto su Instagram

Al momento infatti Giovanna non è pronta per condividere il suo stato d’animo con i follower, che sicuramente solidarizzeranno con lei per il “no” ricevuto, ed è per questo che il suo profilo è privo di storie e riferimenti alla scelta di Giulio. Devono essere momenti davvero difficili per la Abate, visto che Giulio l’aveva sì delusa ma era comunque riuscito a far breccia nel suo cuore, e aver saputo tutto in diretta davanti a milioni di telespettatori avrà fatto senza dubbio un certo effetto. Ecco perché crediamo che l’ex corteggiatrice di UeD impiegherà del tempo prima di parlare di quanto accaduto.

Giovanna nuova tronista di Uomini e Donne?

Non sappiamo neanche se la redazione di Uomini e Donne sia intenzionata a proporle il trono, visto che Giovanna era davvero presa da Giulio, e quindi forse non sarebbe prontissima, e che nell’ultima registrazione, quella subito successiva alla scelta di Raselli, non si è parlato affatto di quest’eventualità. Non appena ne sapremo di più state certi che vi aggiorneremo!