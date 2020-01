UeD, ex protagonisti attaccano Giulio: “Sbruffone”, accuse dopo la scelta

Uomini e Donne, ex protagonisti del Trono Classico attaccano Giulio Raselli dopo la scelta

La scelta di Giulio Raselli è andata in onda oggi, in diretta, dallo studio di Uomini e Donne. La fortunata è stata Giulia D’Urso, che è riuscita a conquistare il tronista con la sua calma e la sua dolcezza. Lei era sicura che Giulio con lei fosse diverso, come ha sempre detto giustificando le sue reazioni pacate ai baci con Giovanna Abate. Evidentemente le sue sensazioni erano giuste, ma adesso che Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono una coppia c’è chi ha manifestato ancora una volta i propri dubbi. Se ben ricordate, infatti, Giulio e Giulia per un periodo sono stati accusati dal Web e non solo di conoscersi già. Addirittura era saltata fuori una foto in cui si diceva fossero loro due insieme a Formentera, ma Giulio è riuscito a smontare quest’accusa.

Giulio Raselli dopo la scelta attaccato sui social: parla Alessandro Zarino

Dopo la segnalazione, Giulio ha invitato in studio la ragazza della foto che ha confermato di essere lei e quindi hanno messo a tacere le voci secondo cui era invece Giulia D’Urso. Archiviata questa segnalazione i dubbi sono rimasti in qualcuno, infatti Alessandro Zarino ha attaccato Giulio proprio su questo. I due hanno litigano spesso quando erano colleghi sul trono e oggi Zarino ha commentato la scelta di Giulio. Con una semplice storia su Instagram, l’ex tronista ha scritto: “Opss la predizione allora era giusta!”, aggiungendo un’emoji che invita al silenzio e una che ride. Un modo per dire che ha avuto conferma, dal suo punto di vista, che i due fossero d’accordo. Ma Alessandro non è stato l’unico a scagliarsi contro Giulio Raselli dopo la scelta.

Trono Classico, Alessandro Basciano difende Giovanna e attacca Giulio: “Uno sbruffone”

Anche Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ha voluto dire la sua, e ne ha approfittato per difendere Giovanna Abate, che si è comunque difesa bene da sola non venendo scelta. Basciano ha postato, anche lui tra le stories, una primo piano di Giovanna e ha scritto: “È stato uno sbruffone dall’inizio alla fine… Meriti tanto, meriti di più”. Insomma, è chiaro che Giulio non abbia trovato molti amici nello studio di Uomini e Donne, ma per lui sono arrivati i complimenti di Maria De Filippi, che lo ha elogiato per il suo comportamento con la redazione, sempre educato e corretto.