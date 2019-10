Anticipazioni Trono Classico, Giulio Raselli nella bufera: doppia segnalazione

Uomini e Donne anticipazioni, doppia segnalazione su Giulio Raselli intanto Giovanna è tornata

Giulio Raselli nella bufera! Nuove anticipazioni del Trono Classico dalla registrazione di oggi, che si è conclusa con una doppia segnalazione sul tronista. Ma partiamo dall’inizio, perché Maria De Filippi ha iniziato a parlare di Giulio mostrando l’esterna con Giulia. Hanno passeggiato per Milano e lui le ha regalato un paio di scarpe che le aveva promesso la scorsa settimana. Anche stavolta erano sul punto di baciarsi, ma anche stavolta lui ha deciso di non baciarla perché vuole andarci con calma. C’è stato però un bacio a stampo. Giovanna è tornata a Uomini e Donne: è stato Giulio a cercarla dopo la scorsa puntata. Hanno litigato di nuovo, lei ha detto che si sente trattata male e Giulio è andato via arrabbiato e intenzionato a chiudere la conoscenza. Anche in studio non hanno fatto altro che discutere, Giovanna ha tirato in ballo anche le altre corteggiatrici e alla fine pure discusso con Tina Cipollari! L’opinionista anche oggi ha dato della falsa a Giovanna, Gianni invece era dalla parte della corteggiatrice.

Anticipazioni Trono Classico, Giulio Raselli conosceva già la corteggiatrice Giulia?

In esterna con Irene c’è stato un nuovo bacio, ma è arrivata una nuova corteggiatrice per Giulio, che ha subito visto in esterna. Si tratta di Veronica, ex tentatrice di Alex Belli a Temptation Island Vip 2019. Un’esterna carina, lei ha rivelato che era sul punto di sposarsi e che si è lasciata prima del matrimonio. Tornati in studio ci sono state ben due segnalazioni su Giulio Raselli! La prima è arrivata da Giovanna, che ha manifestato i suoi dubbi su Giulio e Giulia. Il tronista infatti segue la nuova corteggiatrice su Instagram da un po’ di tempo e ha trovato strano tutto questo. Ha insinuato che i due si conoscessero già, anzi Giovanna ne è praticamente convinta, anche che si siano visti a Formentera questa estate. Incrociando le date di arrivo e di partenza, però, questo incontro sarebbe stato difficile. Giulio ha detto di non ricordare di avere Giulia tra i profili seguiti su Instagram e che probabilmente ha iniziato a seguirla perché è una bella ragazza.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino fa una segnalazione su Giulio Raselli

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne non finiscono qui. Il vicolo delle news ha riportato infatti anche la segnalazione di Alessandro Zarino su Giulio Raselli! Il primo ha notato che il manager di Giulio conosce Veronica, la nuova corteggiatrice, e che sono anche andati a cena insieme. Lei ha negato questa cena. Giulio ha detto di non avere un manager e che quel ragazzo di cui ha parlato Alessandro è solo un amico. C’è stato un battibecco tra i due tronisti che sembrava non finire più, fino a quando Giulio ha detto ad Alessandro di pensare al suo percorso. A proposito di Zarino, c’è stato un bellissimo bacio con Veronica e lui ha fatto un gesto eclatante. Vi segnaliamo anche una puntata non facile per Giulia Quattrociocche, con autoeliminazioni e altre segnalazioni!