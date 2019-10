UeD anticipazioni, Giulia in tilt: Alessandro va via, segnalazione su Daniele

Anticipazioni Trono Classico, Giulia Quattrociocche in confusione totale: una registrazione per niente facile

Le anticipazioni di Uomini e Donne su Giulia Quattrociocche sono davvero ricchissime questa settimana! Il trono della giovane romana sembra essere entrato nel vivo, tra baci segnalazioni ed eliminazioni. Nella registrazione di oggi Giulia era molto nervosa e triste perché non ha vissuto bene la settimana appena passata e tutto a causa di Alessandro. La tronista ha subito chiesto di ballare con lui una canzone da lei scelta e alla fine del ballo ha spiegato il motivo. La canzone pare sia stata postata tra le stories su Instagram dal corteggiatore, ma pochi giorni prima anche dalla sua ex fidanzata. Questo avvenimento ha fatto sorgere dubbi in Giulia, ma Alessandro ha affermato l’esatto contrario: quella canzone era proprio per lei e il resto è solo una coincidenza. Ha anche aggiunto che è ovvio che senta la sua ex, visto che hanno un figlio. Da qui si è aperta una lunga discussione tra i due e Giulia ha manifestato altri dubbi, perché anche altri gesti non le sono piaciuti, per esempio il fatto che lui frequenti spesso le discoteche di Roma. Pare che alcuni amici della tronista abbiano visto Alessandro in discoteca e le abbiano riferito che aveva atteggiamenti un po’ troppo giocherelloni.

Uomini e Donne anticipazioni, Alessandro si è eliminato: il motivo

Secondo la tronista, Alessandro potrebbe evitare di andare a ballare quasi tutte le sere per rispetto verso di lei, visto che la sta corteggiando. Giulia infatti non si sente rispettata abbastanza. Stando alle anticipazioni del Trono Classico, la tronista si sarebbe aspettata un comportamento diverso da parte di Alessandro dopo il bacio della scorsa registrazione ed è per questo che non lo ha portato in esterna. La tensione tra i due ha raggiunto probabilmente il massimo livello da quando si sono incontrati a Uomini e Donne, tant’è che Alessandro si è eliminato a fine puntata! Il motivo? Non è contento di come sta andando la frequentazione con Giulia. Sarà andato via definitivamente? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni, passiamo adesso a Daniele. In esterna, Giulia ha affermato di vedere un Daniele spento ultimamente e che non ha reazioni, neanche davanti ai baci con altri. Lei ha chiesto più dimostrazioni da parte del corteggiatore.

Trono Classico, arriva una segnalazione su Daniele: le anticipazioni

Come rivelano le anticipazioni sulla registrazione del Trono Classico di oggi fornite da NewsUeD, è arrivata una segnalazione su Daniele. Una ragazza ha chiamato la redazione e raccontato che Daniele frequenterebbe una ragazza di nome Valentina. Sarebbero anche usciti insieme. Maria De Filippi ha spiazzato tutti dicendo che questa ragazza della segnalazione è una fonte accertata della redazione per cui affidabile! La ragazza è anche intervenuta telefonicamente in puntata e ha spiegato tutto, ma non ha delle prove concrete. Per questo la tronista è rimasta turbata, ma Daniele per dimostrarle che non è vero le ha affidato il suo telefono per tutta la durata della puntata. Giulia è anche uscita dallo studio durante la puntata perché era molto agitata e ha pianto. Su Giulio Raselli invece ci sono state ben due segnalazioni! Cosa dire di Alessandro Zarino? Si è sbilanciato davvero tanto con Veronica, dopo un bel bacio…