Uomini e Donne registrazione: Alessandro bacia Veronica, poi fa un gesto eclatante

Uomini e Donne anticipazioni, Alessandro e Veronica si sono baciati: un’esterna bellissima!

Dopo la registrazione di Uomini e Donne di oggi abbiamo anticipazioni su Alessandro Zarino! Nella scorsa registrazione non si è parlato di lui per mancanza di tempo e i fan erano già ansiosi di scoprire cosa fosse successo. Ma oggi, pure se è stato l’ultimo di cui si è parlato, c’è stato tempo anche per Alessandro. E le anticipazioni non vi deluderanno di certo! Il tronista ha fatto una bellissima esterna con Veronica, ma ha visto anche Syria e Simona. Con Veronica pare sia stata un’esterna quasi magica, ma anche ricca di confidenze e complicità. Veronica ha raccontato infatti che da ragazza non ha avuto un buon rapporto con il cibo e non è mai riuscita a vedersi bella. Alessandro le ha detto l’esatto contrario, cioè che è bellissima. Proprio dopo queste parole è arrivato il bacio tra Alessandro e Veronica!

Anticipazioni Trono Classico, Alessandro Zarino e il gesto eclatante per Veronica!

Pare sia stato un bacio appassionato e in puntata il tronista ha confessato che avrebbe voluto rivedere Veronica dopo questa esterna, ma non è stato possibile. Ha trovato comunque il modo di farsi vivo con lei, chiedendo aiuto alla redazione. Stando a ciò che ha riportato Il vicolo delle news, Alessandro ha fatto recapitare a Veronica una parola ogni giorno, fino a comporre una frase tipo “vorrei stare lì con te”. E non solo, perché alla fine le ha regalato anche un peluche. Se non è una dichiarazione d’amore questa, allora non sappiamo cosa potrebbe esserlo! Ma procediamo con le anticipazioni di Uomini e Donne. Maria ha mostrato l’esterna con Syria, che ha portato il tronista in un negozio di detersivi e il motivo è particolare.

Uomini e Donne registrazione, le anticipazioni del Trono Classico del 24 ottobre 2019

Voleva mostrare ad Alessandro un lato di sé, ovvero quello della mania per le pulizie della casa. Un’esterna divertente tutto sommato, mentre la terza esterna con Simona non è stata mostrata. Alessandro comunque ha fatto anche una segnalazione (di due) su Giulio Raselli, mentre per terminare le anticipazioni del Trono Classico di oggi vi rimandiamo al trono di Giulia finito in tilt!