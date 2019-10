Anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia Alessandro: gelo con Daniele

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Quattrociocche spiazza tutti: le ultime news dalla registrazione del 16 ottobre

Oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico e non potevano mancare le anticipazioni di Uomini e Donne. Parliamo di Giulia Quattrociocche, che ha davvero spiazzato tutti con le sue ultime esterne. La tronista è uscita anche con un nuovo corteggiatore, di cui non è stata mandata in onda l’esterna, ma le vere anticipazioni riguardano Alessandro e Daniele. Fino a oggi abbiamo visto Giulia più in sintonia con Daniele, al punto che la scelta sembrava quasi scontata ormai. E invece non è così, perché il bello della scuola è riuscito a convincere la tronista di non essere finto! Lo ha fatto in esterna, a telecamere spente, ma procediamo con ordine. Giulia ha organizzato la stessa esterna con i due ragazzi. Con Alessandro ha spento le telecamere per dieci minuti ed evidentemente in quel tempo lui è riuscito a venire fuori per come è davvero. Dopo questi dieci minuti, infatti, Giulia e Alessandro si sono baciati in esterna!

Trono Classico, le anticipazioni: Giulia bacia Alessandro e allontana Daniele

Dopo il bacio, Giulia ha detto di sentirsi finalmente libera di esprimersi e di essere sé stessa con Alessandro. Non pensa più che stia fingendo un interesse insomma. Una vera sorpresa, visto che la scorsa settimana ha parlato malissimo di Alessandro con Daniele! A proposito di quest’ultimo è arrivato un nuovo comportamento spiazzante della tronista. In esterna, Giulia ha detto a Daniele di avvertire la sensazione di stare con lui da sempre e non le basta. Vorrebbe nuove sensazioni, quelle che riceve da Alessandro. Daniele ha provato a baciarla, ma lei si è addirittura scansata. In sostanza, pare che non le basti ciò che ha al momento con Daniele. Eppure sembrava molto, dalle prime esterne. Ma procediamo con le anticipazioni del Trono Classico.

Anticipazioni Trono Classico, Giulia elimina Cristiano

Come riportato da Il vicolo delle news, infatti, in studio Daniele ha detto di esserci rimasto male e non ha smesso di parlar male del rivale. Giulia ha difeso Alessandro, ribadendo di aver capito da quei dieci minuti da soli che non è finto. A fine puntata ha anche eliminato Cristiano, dicendo di aver provato in tutti i modi a metterlo a suo agio ma si innervosisce solo. Per scoprire cosa è successo nel trono di Giulio e Alessandro vi rimandiamo alle altre anticipazioni di Uomini e Donne della puntata!