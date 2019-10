Uomini e Donne anticipazioni, Giulio rapito da (un’altra) Giulia: Irene delusa

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli già in love con la nuova corteggiatrice Giulia!

Giulio Raselli nella nuova registrazione del Trono Classico pare sia stato colpito da Cupido! Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno vedono una nuova Giulia nella vita del bel Raselli. Lei è una nuova corteggiatrice, nulla ha a che fare con la Cavaglià che ha corteggiato fino a maggio, ma pare che questo nome al tronista piaccia molto. Maria De Filippi comunque ha cominciato dall’esterna con Giovanna, che è parsa sempre più incomprensibile. In esterna Giulio l’ha trovata costruita, come se sapesse bene come comportarsi da corteggiatrice dopo essere stata spettatrice del programma. Tra i due non è mancata una discussione in studio, poi Giovanna si è rivolta in malo modo anche ad altre corteggiatrici sedute alle sue spalle. Giulio è uscito in esterna anche con la nuova Giulia, che gli è piaciuta così tanto da chiedere di rivederla. Con lei, ha detto, ha provato sensazioni che aveva provato solo con Veronica, per questo la redazione ha organizzato una seconda esterna, in una location elegante.

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: Giulio e Irene si sono baciati

Giulio e Giulia erano sul punto di baciarsi, ma poi lui è andato via. Il bacio invece è arrivato con Irene. L’esterna non è cominciata bene, come fanno sapere le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle news. Giulio ha ribadito di sentire una Irene fredda, per questo ha chiesto di spegnere le telecamere. Quando queste si sono riaccese, però, Irene e Giulio si stavano baciando. Potrebbe sembrare un passo avanti per i due, ma così non è stato perché anzi Irene non ha reagito affatto bene. Ciò che non è andato giù alla corteggiatrice sono state le parole del tronista sulla nuova corteggiatrice Giulia. Per questo si è detta molto delusa.

Anticipazioni Trono Classico, Giovanna va via e Giulio non la trattiene

Dopo il bacio di Giulio e Irene, comunque, Giovanna è andata via e il tronista non l’ha fermata. Si saranno rivisti nei camerini, uno cercherà l’altro in settimana? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni! Di Alessandro Zarino in questa registrazione, comunque, non si è parlato. A sorpresa, invece, Giulia ha cambiato direzione e ha allontanato Daniele!