Anticipazioni Trono Classico: Giulia bacia Daniele poi veleno su Alessandro

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Quattrociocche è cotta di Daniele: ancora baci con il corteggiatore

Dopo le ultime anticipazioni del Trono Classico sembra chiaro ormai che Giulia Quattrociocche abbia il suo corteggiatore preferito. Stiamo parlando ovviamente di Daniele: l’intesa fra i due è cresciuta nel corso delle esterne e i baci non mancano di certo. La registrazione di oggi si è aperta con il litigio tra Giulia e Cristiano. La tronista ha accusato il ragazzo di non aver avuto reazioni dopo aver visto il bacio con Daniele. Nella registrazione di oggi, Cristiano ha provato a spiegare che non si trova molto a suo agio nel contesto televisivo e forse per questo non riesce a esprimere al meglio ciò che prova e sente. Dopo aver parlato di Cristiano, Maria De Filippi è passata all’esterna con Alessandro.

Trono Classico, le anticipazioni su Giulia: prima scredita Alessandro, poi bacia Daniele

Giulia non riesce a lasciarsi andare con il corteggiatore, è evidente insomma che si trovi molto meglio con Daniele. Con quest’ultimo prima hanno parlato male di Alessandro, screditandolo anche sul fatto che mostra la sua passione per le automobili cambiando spesso macchina. Semplicemente, però, il corteggiatore possiede una concessionaria di automobili e per questo può permettersi di provarne diverse, non sono di certo tutte nel suo garage. Daniele e Giulia si sono baciati ripetutamente in esterna, per questo pensiamo che ormai la tronista sia cotta di lui. In studio comunque Alessandro ha risposto alle prese in giro dicendo che appunto ha una concessionaria e prova diverse macchine, cosa che farebbe qualsiasi uomo appassionato di motori.

Anticipazioni Trono Classico, nuovi corteggiatori per Giulia Quattrociocche

Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news, sono scesi nuovi corteggiatori per Giulia e pare che non tutti siano piaciuti a Tina Cipollari. L’opinionista ne ha avuta una per ogni nuovo corteggiatore, suscitando le risatine del pubblico. Ovviamente tutti i corteggiatori sono scesi per Giulia, visto che Sara Tozzi ha abbandonato il trono (per ora almeno, un domani non si sa cosa succederà).