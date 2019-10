Sara Tozzi dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista e la proposta di Maria

Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono: le motivazioni

Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne sorprendendo tutti i presenti in studio ma ovviamente non noi a casa perché avevamo già saputo della decisione della tronista leggendo le anticipazioni. La motivazione per la quale Sara ha deciso di lasciare la trasmissione è stata spiegata chiaramente da Maria De Filippi: la Tozzi non ha ancora la necessaria tranquillità mentale per lasciarsi andare con altri uomini diversi dal suo ex; ha ammesso che il ragazzo le fa ancora effetto, e questo purtroppo non le avrebbe permesso di viversi i corteggiatori che la redazione le avrebbe fatto conoscere. E proprio di corteggiatori Sara ha parlato a Witty TV subito dopo l’abbandono del trono.

Lo sfogo di Sara Tozzi dopo aver abbandonato Uomini e Donne

“Ero molto carica – ha spiegato inizialmente la tronista –, l’ho visto come un’opportunità per dare una svolta anche dal punto di vista emotivo. Da passare a non sentirti niente per qualcuno [cioè per il fidanzato, ndr] a una redazione intera che ti sceglie e ti vuole per una cosa del genere mi ha fatto capire che quello che penso di me stessa, cioè che io valgo, è vera”. La tronista era visibilmente affranta – come potete ben vedere anche nel video pubblicato da Witty – ma è riuscita a spiegarsi meglio rispetto a quanto fatto in studio: “Non era lui il problema – ha così parlato di Javier Martinez e della segnalazione –; quando esce la segnalazione mi arrabbio più per tutto quello che ho subito prima: si sente che esce questo mio rancore, questa cosa non completamente risolta. Tendevo a respingere anche i gesti che la Sara che sono apprezza e dà, anche in esterna facevo proprio fatica… Sento – queste le sue parole sui genitori – di averli delusi, i miei, e quindi questa è l’ultima cosa che avrei voluto fare. Voglio tornare alla mia vita e vedere quello che sarà. Ho seguito quello che diceva il mio corpo e non solo il mio cuore”.

Trono Classico, la proposta di Maria De Filippi a Sara

Trono concluso insomma per Sara che tra l’altro sembra non essere tornata neanche assieme al suo ex. Su una cosa comunque può contare, visto che è stata la stessa Maria De Filippi a darle la parola: la conduttrice le ha proposto di farsi risentire se e quando dovesse sentirsi pronta, e soprattutto se non tornerà con lui; non sappiamo come sta oggi Sara ma fossimo in lei non dimenticheremmo queste parole perché a prescindere dalla popolarità Uomini e Donne può anche regalarti una bellissima storia d’amore.