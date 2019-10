Trono Classico, Javier ha cercato Sara e chiarisce: “La verità verrà fuori”

Uomini e Donne, Javier Martinez e Sara Tozzi: non è ancora finita dopo l’abbandono dell’ex tronista?

Javier ha cercato Sara dopo Uomini e Donne: la confessione è arrivata direttamente dall’ex corteggiatore. La news ha sorpreso tutti perché l’ex tronista Sara Tozzi ha abbandonato perché ancora coinvolta dall’ex fidanzato. Evidentemente, l’interesse che Javier nutre per Sara è più forte di qualsiasi altra cosa al punto da spingerlo a provarci ugualmente. Tra Javier e Sara a Uomini e Donne era chiaro che ci fosse un bel feeling, infatti lei ci è rimasta molto male quando è giunta una segnalazione sull’ex tentatore. Decise anche di non eliminarlo nonostante tutto, cosa che aveva spiazzato il pubblico visto che c’erano dei messaggi a sostegno della segnalazione. Ma oggi nulla di tutto questo ha più importanza visto che Sara Tozzi ha abbandonato Uomini e Donne.

Javier Martinez e Sara Tozzi, lui l’ha cercata dopo Uomini e Donne: “Le esterne parlano da sole”

Javier non si è arreso, infatti a chi gli ha chiesto su Instagram se ha cercato Sara fuori dagli studi lui ha risposto con un semplice “Certo”. Non ha aggiunto altri dettagli, si è limitato a confermare di averlo fatto. Se ha deciso di cercare Sara è anche perché il suo interesse era vero. A chi gli ha chiesto se gli piaceva davvero Sara, lui ha risposto così: “Penso che le due esterne che abbiamo fatto parlino da sole”. Non sappiamo quindi come sia andata, se si sono sentiti o visti oppure Javier non ha ricevuto risposta. Probabilmente lo scopriremo fra qualche giorno, intanto l’ex corteggiatore ha voluto fare chiarezza sulla segnalazione giunta a Uomini e Donne.

Trono Classico, Javier si difende dalle accuse: “La verità uscirà fuori”

Javier Martinez non solo ha risposto “Assolutamente no” a chi era curioso di sapere se oggi è fidanzato o meno, ma ha aggiunto altro. Tra le tante domande giunte su Instagram, infatti, in una gli è stato chiesto se fosse fidanzato o meno durante Temptation Island e Uomini e Donne. Lui ha negato tutto: “Ovvio che no… Ma state tranquilli, la verità uscirà fuori”.