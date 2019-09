Uomini e Donne anticipazioni, Javier fidanzato? Segnalazione lo smaschera, eliminato

Anticipazioni Uomini e Donne, Javier Martinez è stato già eliminato: arriva una pesante segnalazione

Javier Martinez già eliminato a Uomini e Donne! Con le anticipazioni del Trono Classico di oggi possiamo dire addio a un altro corteggiatore che pensava di essere più furbo degli altri. E finalmente le segnalazioni arrivano puntuali e soprattutto con tanto di prove alla mano. Puntuali perché Javier è stato smascherato già alla seconda puntata di Uomini e Donne. Si è presentato la settimana scorsa in studio per corteggiare Sara Tozzi e tra loro non era neanche andava male l’esterna. Per la tronista meglio scoprire oggi che Javier è già fidanzato, o qualcosa di simile. Vi spieghiamo cosa è emerso in puntata. Javier è stato eliminato in seguito a una pesante segnalazione. La ragazza che ha frequentato fino a poco fa, infatti, ha mandato gli screenshot delle loro conversazioni a un giornalista. Quest’ultimo si è subito rivolto alla redazione per raccontare tutto e oggi la redazione ha inserito la vicenda nell’ordine del giorno.

Uomini e Donne, Javier Martinez è già fidanzato? Le anticipazioni sull’eliminazione

Javier a Uomini e Donne ha avuto insomma vita breve, perché da queste chat è emerso che avesse una relazione con questa ragazza e già ad aprile le diceva di essere innamorato e di voler stare solo con lei. I due si sono lasciati prima di Temptation Island ma si sono rivisti subito dopo, quindi la frequentazione non è nata e finita in primavera. E non è terminata neanche dopo Temptation… Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news aggiungono infatti che solo pochi giorni prima di presentarsi a corteggiare Sara, Javier ha sentito questa ragazza. E pensare che in esterna la tronista ha anche detto di vedere il pallavolista come una persona pulita, per cui non avrebbe avuto motivo di dubitare di lui. Ma torniamo alla segnalazione su Javier. Dalla chat è emerso che Javier avrebbe scritto a questa ragazza che è la donna della sua vita. Perché, allora, corteggiare a Uomini e Donne?

Anticipazioni Trono Classico, Javier nega tutto: Sara ci ripenserà?

Abbiamo tutti la risposta a questa domanda, Maria De Filippi compresa, infatti l’ha subito ripreso dicendo che in passato molte volte le persone hanno tentato di fare i furbi motivo per cui è giusto riportare le segnalazioni. Anche la settimana scorsa è stato smascherato un aspirante furbetto, non dimentichiamolo. In tutto ciò, stando alle prime anticipazioni, Javier non ha voluto mostrare le chat ma ha affermato di essere interessato solo a Sara al momento. La tronista era visibilmente dispiaciuta e pare abbia anche pianto, ma sarà una scelta definitiva? Oggi ha eliminato Javier, ma potrebbe ripensarci visto il suo interesse molto forte.

Uomini e Donne registrazione, le anticipazioni su Giulio e Alessandro: Veronica piace a entrambi

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne non sono terminate, perché tra Giulio e Alessandro sta continuando la guerra per la corteggiatrice Veronica. Già la scorsa settimana Raselli era molto nervoso, ma in questa puntata lo sarà ancor di più. Veronica infatti è uscita in esterna con Alessandro ed è stata molto bene. Durante la puntata, Giulio ha chiesto a Maria di ballare con la corteggiatrice e lei ha accettato. Subito dopo il ballo, però, Maria ha fatto una domanda delle sue: ha chiesto a Veronica chi preferisse tra i due e lei ha risposto Alessandro, perché sente di essere più affine a lui. Questo ha disturbato molto Giulio.