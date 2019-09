Uomini e Donne anticipazioni: corteggiatore smascherato, Maria sconvolta per Sara

Anticipazioni Uomini e Donne, nella seconda puntata verrà già smascherato un corteggiatore

Prepariamoci a una stagione di Uomini e Donne ricca di scintille. Le anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione del 6 settembre infatti vedono un corteggiatore già smascherato, ma è una delle troniste ad aver sconvolto la padrona di casa! Procediamo con ordine. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Giulia Quattrociocche ha incontrato più corteggiatori in casetta. Dopo aver parlato un po’ con loro è andata via, ma ha chiesto alla redazione di tenere microfoni e telecamere accese per ascoltare. Due tra i ragazzi, Luca e Francesco, erano sospettosi ma alla fine si sono lasciati andare a confidenze. Ebbene, Francesco ha ammesso di non essere attratto da Giulia e che avrebbe visto anche l’altra, poi si è dato il colpo di grazia da solo: ha detto che tutti vorrebbero andare sul trono. Di sicuro non ha detto una falsità, ma avendo appena iniziato il percorso da corteggiatore le sue parole sono suonate come un campanellino d’allarme per le troniste. Anzi, per una sola di loro.

Uomini e Donne, Sara Tozzi tiene Francesco: Maria senza parole

Giulia infatti ha deciso di eliminarlo subito, anche perché le giustificazioni di Francesco in studio facevano acqua da tutte le parti. Sara invece ha detto di volerci pensare e a questo punto è intervenuta Maria De Filippi, sconvolta da quanto appena sentito. Visto che Francesco come corteggiatore era stato già smascherato e visto che Sara è consapevole del fatto che miri al trono, perché tenerlo e rischiare di prendersi un no? Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne fornite dal Vicolo delle News non aggiungono ulteriori dettagli in merito alla vicenda, quindi non sappiamo se alla fine Sara ha deciso di eliminare o di tenere ugualmente il ragazzo. Teniamoci pronti alla puntata che vedremo, comunque. Ma cos’altro è successo alle due troniste?

Uomini e Donne registrazione, Javier corteggiatore di Sara: le anticipazioni

Giulia dopo l’incontro in casetta ha deciso di portare in esterna Luca e Daniele, ma non vedremo in onda le esterne. Passando al trono di Sara Tozzi, invece, è confermato l’arrivo di Javier Martinez corteggiatore. L’ex tentatore ha detto di essere rimasto colpito dal video di presentazione di Sara e ha deciso di conoscerla. Non sono mancati sospetti tra gli altri corteggiatori in studio, ovviamente per i precedenti televisivi di Javier. Tuttavia, l’esterna tra Sara e Javier è andata bene, per cui staremo a vedere! Le anticipazioni di Uomini e Donne su Sara e Giulia terminano qui, ma non perdete le ultimissime sui troni di Alessandro e Giulio!