Anticipazioni Trono Classico, Giulio e Alessandro già rivali: colpa di Veronica

Uomini e Donne anticipazioni, cosa è successo nei troni di Alessandro Zarino e Giulio Raselli?

In queste anticipazioni del Trono Classico parleremo dei due ometti della nuova stagione di Uomini e Donne. Alessandro Zarino e Giulio Raselli sono i tronisti di questa edizione e conosciamo, abbastanza bene, entrambi. Cosa avranno combinato nella seconda registrazione? Partiamo subito con le anticipazioni! Tra le corteggiatrici ce ne sono già alcune in comune. Sara è uscita con entrambi, ma non è piaciuta molto ad Alessandro. Quest’ultimo infatti ha deciso di eliminarla, ritenendo che abbia un carattere troppo forte per lui. Al contrario, Giulio è rimasto molto colpito dalla ragazza. Non è lei, però, che ha fatto diventare Alessandro e Giulio già rivali al Trono Classico!

Trono Classico, Giulio colpito da Veronica ma Alessandro vuole conoscerla

Giulio è uscito in esterna anche con Veronica, ma in studio è stato messo in guardia da Maria De Filippi, che è rimasta di stucco dinanzi al comportamento della tronista Sara. La conduttrice ha infatti spiegato a Giulio che Veronica era più interessata ad Alessandro, almeno fisicamente, ma vuole conoscere ugualmente entrambi. In esterna, comunque, Giulio era molto imbarazzato e non sono mancati abbracci con Veronica. Tornati in studio, Alessandro Zarino ha detto di voler portare in esterna la corteggiatrice e questo ha infastidito leggermente Giulio! Veronica ha detto di voler conoscere entrambi prima di prendere una decisione, per cui è lei la prima corteggiatrice della stagione a tenere sulle spine i tronisti.

Anticipazioni Trono Classico, Veronica tra Alessandro e Giulio: i due tronisti già rivali

Stando a ciò che ha riportato Il Vicolo delle News circa le anticipazioni di Uomini e Donne, pare che Giulio sia rimasto particolarmente colpito da Veronica. Il suo imbarazzo in esterna ne è la conferma, ecco perché avrebbe preferito senza ombra di dubbio che la ragazza fosse già decisa su chi corteggiare. Prenderà presto la sua decisione oppure si trasformerà in un triangolo di quelli che passeranno alla storia nel programma? Non sarebbe di certo la prima a rimbalzare da un trono all’altro…