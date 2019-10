Uomini e Donne, Sara Tozzi: arriva la verità sull’ex fidanzato e su Javier

Uomini e Donne, Sara Tozzi finalmente si svela sull’ex fidanzato e su Javier

Finalmente Sara Tozzi si svela dopo il suo abbandono in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ormai ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il Trono in modo davvero improvviso. Nessuno si aspettava che avrebbe preso questa scelta. Si tratta, infatti, di una decisione che è maturata in lei nel corso dell’ultima settimana, ma che potrebbe avere origini più profonde. Proprio durante le esterne si è resa conto di avere la testa da un’altra parte. Si è chiesta se, appunto, la causa di ciò fosse quanto accaduto con Javier, il quale è stato costretto a lasciare la trasmissione dopo una forte segnalazione. Ma la realtà non è questa: Sara pensa di non avere liberi né testa né il cuore, dopo la sua ultima relazione. Con il suo ex fidanzato, però, non c’è stato alcun ritorno di fiamma o contatto. Sono stati fidanzati per un anno e mezzo, durante il quale hanno scelto di andare a convivere. Lavoravano anche nello stesso locale e circa dieci mesi fa si sono lasciati. Le cose tra loro non andavano più bene e ammette, inoltre, di non essere mai riuscita ad accettare un tradimento subito a inizio relazione.

Ha scelto di partecipare a Temptation Island come tentatrice proprio per ripartire e ritrovare l’entusiasmo. La loro storia era definitivamente archiviata e poi è arrivata la chiamata della redazione a metà agosto, durante la quale proponevano di diventare tronista. Ma qualcosa è andato storto durante il suo percorso sul trono. “A volte la testa non va d’accordo con il cuore. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore”, confessa Sara nel corso della sua intervista. Ha preferito lasciare così il trono, evitando di sconfiggere i suoi fantasmi sulle spalle dei corteggiatori. “Mi sarebbe sembrato di prenderli in giro. Era giusto dire la verità”, rivela la Tozzi sul settimanale. Ma cosa ha intenzione di fare ora l’ormai ex tronista? La ragazza ammette di voler tornare a casa sua e ripartire da sé stessa.

Sara Tozzi dopo Uomini e Donne, nessun ritorno di fiamma con l’ex fidanzato e torna parlare di Javier

“Mi auguro che quella poltrona rossa possa regalargli quell’amore che cercavo io”, dichiara Sara sui suoi compagni di Trono. Intanto, si torna anche a parlare di Javier. Attraverso l’ex corteggiatore, protagonista di una forte segnalazione, si è resa conto che abbassa la guardia troppo spesso. Non nega che è stato il ragazzo che l’ha colpita di più nelle prime settimane. “Le lacrime scese durante la segnalazione, però, non erano legate a ciò che sentivo nei suoi riguardi. Ho capito riflettendo che quella tristezza nasceva da un rancore per il passato”, confessa la Tozzi.