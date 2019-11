UeD, duro scontro tra Giulio e Alessandro che attacca: “Sporco dalla testa ai piedi”

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Giulio Raselli ancora contro: i due tronisti ai ferri corti

Pesante scontro tra Alessandro Zarino e Giulio Raselli oggi! I due tronisti si sono attaccati a causa di una segnalazione su Veronica Fedolfi della settimana scorsa. Oggi è venuto fuori che la corteggiatrice è stata contattata dal presunto futuro manager di Alessandro Zarino. Quindi non solo ha negato di essere stata a cena con il sempre presunto manager di Giulio, ma si è difesa portando dei messaggi in cui è stata contattata da un altro manager. Zarino ha fatto intendere di non avere promesso nessuna collaborazione, insomma i messaggi ci sono ma non è certo che ci sia questa promessa di collaborazione tra Alessandro e questo manager. Quest’ultimo avrebbe chiesto a Veronica di indossare dei vestiti in puntata e di essere assistita da lui, con la promessa che non si sarebbe messo in mezzo nel percorso a Uomini e Donne perché sa bene che la redazione vuole dei percorsi puliti. Veronica ha risposto di no, ma lo scontro si è concentrato tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Trono Classico, scontro tra Alessandro e Giulio: parole pesantissime in puntata

Questo manager sarebbe lo stesso di alcune protagoniste di Temptation Island 2019, con cui Alessandro è rimasto in buoni rapporti, e questo ha fatto sospettare Giulio. L’altro è partito all’attacco, tirando in ballo un altro ex tentatore, Nicholas Bovi: “Hai contattato addirittura Nicholas, perché era in programma una tronista e volevi che lui scendesse a corteggiare per farti da spalla”. Giulio ha respinto le accuse: “Ho sentito Nicholas perché è un mio amico. Lui mi chiama spesso perché siamo rimasti molto amici. Sono stato anche a casa sua con i suoi genitori”. Secondo Alessandro in realtà Giulio e Nicholas non sarebbero amici, perché il tronista non si sarebbe mai fatto vivo con l’altro. E ha aggiunto: “Ci sono delle cose sotto che si vengono a sapere. Sei sporco dalla testa ai piedi”.

Alessandro Zarino contro Giulio Raselli: “Il tuo percorso è falso”

A questo punto Tina Cipollari ha fatto notare ad Alessandro di aver detto una cosa grave, e lo stesso Giulio si è molto alterato: “Se dice un’altra cosa del genere chiama i Carabinieri perché qua lo faccio”, ha detto guardando Maria. Alessandro non ha riconosciuto la gravità della frase, ma ha invece replicato dicendo che è altrettanto grave il fatto che Giulio gli abbia dato del “senza cervello”. E poi ha aggiunto ancora altri elementi alle sue accuse: “Prendi in giro tutti Giulio. Il tuo percorso è falso dalla testa ai piedi”. Jack Vanore ha osservato che sono accuse molto gravi, Tina ha chiesto delle prove. “Le prove sono le persone che mi dicono le cose e che ti conoscono molto bene”, ha risposto Zarino. In sostanza, dunque, non ci sarebbero foto o messaggi contro Giulio, ma testimonianze giunte ad Alessandro.

Gianni Sperti difende Alessandro Zarino, Maria non ci sta

Secondo Gianni Sperti i messaggi a Veronica non avrebbero a che fare con Alessandro, ma Maria a questo punto si è leggermente alterata per spiegare che se oggi si parla di presunto agente di Alessandro, anche la volta scorsa si doveva parlare di presunto agente di Giulio. Secondo Maria, in sostanza, Giulio è stato accusato senza beneficio del dubbio, che invece è stato dato pienamente ad Alessandro. “Se vale il presunto agente di uno perché non vale il presunto agente dell’altro?”, ha detto Maria. Non è stato fatto nessun nome da attribuire a questo manager e la discussione si è chiusa così. Ma sappiamo bene come andrà a finire.