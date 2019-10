UeD anticipazioni, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa: colpo di scena

Anticipazioni Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa nella registrazione di oggi!

Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa a Uomini e Donne! Le anticipazioni sulla registrazione di oggi hanno davvero spiazzato il pubblico a casa, anche se era nell’aria che Alessandro si stesse avvicinando alla scelta. La puntata è cominciata con la scorsa segnalazione su Giulio Raselli, che aveva fatto proprio Alessandro. I due hanno discusso a lungo su Veronica, ex tentatrice di Temptation Island Vip e nuova corteggiatrice, ma alla fine non sono emerse prove sul fatto che Giulio e Veronica si conoscessero già. Maria De Filippi ha mostrato poi l’esterna tra Alessandro e Veronica Burchielli, in cui lui ha detto chiaramente di voler conoscere anche altre persone. Forse ha voluto rimediare al fatto che si è esposto davvero molto la scorsa settimana? Tutto stava andando bene, lei gli ha anche presentato i nonni in videochiamata, ma pare che proprio questo ha spaventato un po’ il tronista.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha scelto Veronica all’improvviso: le anticipazioni

Alessandro sembrava cotto di Veronica dopo la scorsa puntata e il gesto eclatante che ha fatto. Oggi invece i due hanno discusso e pare che Veronica non abbia accettato di buon grado le parole del tronista. In esterna, la ragazza ha accusato Alessandro di voler solo allungare il brodo e sembrava convinta che a lui in realtà non interessasse nessun’altra. Ha anche indovinato dicendo che lui ha chiesto nuove corteggiatrici, per questo si è arrabbiata molto. Veronica ha lasciato lo studio e Alessandro le è andato dietro, proseguendo il confronto dietro le quinte. Ebbene, le anticipazioni del Trono Classico hanno annunciato a questo punto la scelta di Alessandro Zarino: Veronica! Vedremo infatti il tronista rientrare in studio poco dopo e chiedere di mettere le sedie rosse al centro dello studio perché intenzionato a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Alessandro farà sedere Veronica di fronte a lui, le dirà di non voler rinunciare a lei e di non volerla perdere.

Veronica Burchielli nuova tronista di Uomini e Donne: dice “no” a Zarino e Maria la promuove

Per questo motivo oggi Alessandro Zarino ha scelto Veronica a Uomini e Donne, all’improvviso! Attenzione però, perché come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news, la corteggiatrice ha risposto un bel “no”, dicendo che una scelta così non le piace perché quasi obbligata. Anche Maria De Filippi ha creduto a Veronica e non alla scelta di Zarino, per questo ha offerto il trono alla ragazza. Per cui Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne, insieme a un altro nuovo tronista in puntata.