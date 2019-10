Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: anticipazioni

Anticipazioni Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista: si chiama Carlo Pietropoli

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Mentre tutti si aspettavano una tronista donna, una foto su Instagram ha annunciato l’arrivo di Carlo nello studio. È in corso infatti una nuova registrazione del Trono Classico e le prime anticipazioni parlano proprio del nuovo tronista. In studio ci sarà stato il consueto incontro con delle corteggiatrici giunte per un appuntamento al buio, ma intanto è stato già pubblicato il video di presentazione di Carlo Pietropoli. Da questo abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio: il nuovo tronista di Uomini e Donne ha 28 anni, viene dalla provincia di Venezia, precisamente da San Donà di Piave, e fa il barman. Non è un volto conosciuto, almeno così pare, e i suoi followers su Instagram sono poco meno di mille. Nella vita ha sempre giocato a calcio, ma sogna di aprire un’attività tutta sua in futuro.

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: la sua presentazione

Non ha paura del giudizio del pubblico, per cui è pronto ad affrontare al meglio l’avventura a Uomini e Donne. Queste le sue prime parole: “Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse neanche quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me”. Per lui conta solo il giudizio della sua famiglia, in particolare quello di sua mamma. Lei è la donna che stima di più al mondo: “Mia mamma per 30 anni è rimasta da sola e si è sempre arrangiata di tutto. Da andare a lavorare a portare a casa i soldi per i suoi figli, a mantenerli”. Nella sua presentazione, il nuovo tronista Carlo Pietropoli ha raccontato che spesso la gente pensa sia superficiale. In realtà non è così, si definirebbe in altri modi: “Mi reputo una persona leggera perché non prendo troppo la vita sul serio. Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie”.

Trono Classico, il nuovo tronista si chiama Carlo Pietropoli:

Nei rapporti odia la monotonia e a Uomini e Donne spera di trovare una donna in grado di stravolgerlo, che lo migliori ma senza cambiarlo. Carlo Pietropoli cerca una donna ambiziosa, in grado di tenergli testa e tenerlo a bada. “Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessità di guardarmi intorno. […] Non so cosa mi aspetterà, so solo che vivrò ogni cosa con tutto me stesso”, ha concluso.