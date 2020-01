Giulio Raselli ha scelto Giulia: petali rossi dopo il “ti amo”

Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso: si chiude così il percorso del tronista a Uomini e Donne

Alla fine Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso. Non credevamo che alla fine il tronista di Uomini e Donne avrebbe deciso di iniziare una storia d’amore proprio con lei, visto che il suo percorso è stato molto difficile, ma la scelta c’è stata ed è ricaduta su Giulia che ne avrà di cose da chiedergli: perché è stato indeciso fino alla fine del Trono Classico? Cosa gli ha fatto cambiare idea? Ha avuto mai dei dubbi reali sui suoi sentimenti e sulla veridicità del suo percorso in trasmissione? Tutte domande lecite, diciamocelo: come la sua rivale anche Giulia è stata infatti bersagliata e accusata di non essere a Uomini e Donne solo per seguire il cuore ma per ben altri motivi.

Uomini e Donne: tante emozioni durante la scelta di Giulio

Le esterne fatte da Raselli con Giovanna e Giulia sono state entrambe molto belle, tant’è che siamo stati indecisi fino alla fine sul nome che il tronista avrebbe fatto. La scelta ha portato con sé tanta tensione e moltissime emozioni contrastanti perché, se da una parte Giulia sorrideva per poter finalmente iniziare una storia fuori, dall’altra Giovanna Abate era delusa e amareggiata per non essergli arrivata dritta al cuore. Ma l’amore è così: non ha leggi, e quando meno te l’aspetti ti senti pronto a mettere un punto a tutto e a buttarti a capofitto dove non avresti mai pensato di andare. E Giulio sembra averlo fatto. O almeno questo è ciò che traspare dalle sue parole. La prima a entrare in studio è stata Giovanna, che non è stata scelta. A lei ha spiegato di pensare a un’altra persona quando si sveglia o quando va a dormire. La non scelta un po’ si aspettava questo finale e ha raccontato che proprio queste sensazioni le hanno impedito di aprirsi con Giulio come avrebbe voluto.

Giovanna non è la scelta di Giulio: scontro anche sulle sedie rosse

Durante il discorso di Giulio, a un tratto però Giovanna ha detto: “Io non so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei sì”. Queste parole hanno fatto scattare Giulio, che si è innervosito: “Ma io se sono innamorato di un’altra persona devo chiedere scusa a lei? Non riesco a essere tranquillo con lei. Non riesci a vivere un momento buono, mai. Per me a posto così”. Giovanna lasciando lo studio ha replicato: “Avrei voluto usare altre parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo”. Giulio visibilmente teso e nervoso si è sfogato con Maria e il pubblico: “La trovo di una scorrettezza disarmante. In un giorno del genere, se il mio cuore chiama altro non ci posso far niente. E morirei pur di portarlo avanti”. Poi è entrata Giulia.

Le parole di Giulio a Giulia alla scelta: “Dimmi di sì perché ti amo”

Raselli è stato chiaro con Giulia sebbene visibilmente emozionato, al punto che è dovuta intervenire Maria per aiutarlo, forse come mai lo abbiamo visto in questi anni: “Nelle ultime settimane arrivavo a casa, negli studi, in albergo e a lavoro e non ce la facevo più a stare senza di te – queste le sue parole a Giulia -. L’unica cosa che posso dirti adesso è ti prego dimmi di sì perché ti amo”. Lei non si è di certo trattenuta e lo ha abbracciato subito, soprattutto sentendo quel “ti amo”. Non c’è stato bisogno di una risposta, si sono abbracciati e stretti senza bisogno di aggiungere altro. Non ci resta che fare tanti auguri a questa coppia, di cui sicuramente sentiremo parlare almeno nei prossimi mesi. E, perché no, anche in prossimità dell’inizio di Temptation Island Vip! Vi aspettavate questa scelta da Giulio?