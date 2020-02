Trono Classico, doccia fredda per Carlo: Cecilia assente, scelta in bilico

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, al Trono Classico colpo di scena: la corteggiatrice non si presenta

Oggi a Uomini e Donne il poco tempo dedicato a Carlo Pietropoli è stato speso soprattutto per parlare di Cecilia Zagarrigo che dopo l’ultima puntata ha deciso di non presentarsi in studio per cercare di dimostrare la veridicità del proprio comportamento. In realtà questa dimostrazione vale fino a un certo punto: è vero che mancare a una puntata vuol dire avere meno visibilità ma a voler pensar male non presentarsi significa anche assicurarsi maggiore credibilità agli occhi del tronista e quindi avere la garanzia di non essere eliminata definitivamente (che poi lei non sarebbe stata eliminata comunque è un altro discorso). A prescindere da ciò che si pensi della corteggiatrice Carlo ci è rimasto malissimo: “Sono dispiaciuto che non ci sia nonostante abbia detto certe cose…”. Scettica Tina Cipollari: “Non si vede che ti dispiace, che vuoi prendere un’iniziativa”. Veloce la difesa di Pietropoli: “So che potevate attaccarmi sul fatto che non sono andato a recuperarla. Sinceramente in quel momento là non l’ho vista sincera, per cui non mi è venuto di andarla a rincorrere…”.

Trono Classico, Carlo senza parole per Cecilia: scelta in bilico?

“Il fatto che lei non viene in puntata – queste invece le parole dell’altra corteggiatrice Marianna Vertola – conferma che lei non ha interesse verso Carlo. Lei quando si alza e se ne va? Quando parla Gianni! Lei tentenna e poi decide di andare. Dovresti veramente aprire gli occhi. Io piuttosto litigo ma vengo!”. Carlo ha spiegato che non è andato anche perché sarebbe stato sul “piede di guerra” avendo fatto in quel caso lui il primo passo e non viceversa. Quella per Carlo ci sembra essere stata una vera e propria doccia fredda perché è vero che al tronista Marianna piace parecchio ma è anche vero che pure Cecilia non gli è indifferente. Per niente.

Uomini e Donne, i consigli di Daniele Dal Moro: “Se ti interessa te la vai a pigliare”

“Secondo me – gli ha consigliato a un certo punto Daniele Dal Moro –, visto che comunque sia lei se l’è presa per una cosa che hai detto tu e tu hai espresso una tua opinione, il punto della questione sta in quanto ti interessa Cecilia. Se ti interessa te la vai a pigliare”. “Io – ha risposto Carlo – il dubbio che fosse teatrale ce l’avevo già, quando ha reagito così ho avuto una conferma. Non vederla un po’ – ha poi aggiunto – mi dispiace…”. Stando a quanto detto da Carlo a noi sembra evidente che il tronista abbia intenzione di scegliere Cecilia ma che non si fidi di lei; staremo a vedere a questo punto se ci sbagliamo oppure no.