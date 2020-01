Uomini e Donne: Giulio Raselli rompe il silenzio su Giovanna Abate

Giulio Raselli ha svelato il suo pensiero su Giovanna Abate e il suo nuovo ruolo come tronista di Uomini e Donne. La frecciatina al suo ex ‘collega’ Alessandro Zarino

Non sembrano placarsi le polemiche scaturite dopo la scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, il quale ha preferito Giulia D’Urso alla sua rivale Giovanna Abate. Dopo la puntata andata in onda il 20 gennaio, durante la quale il pubblico ha assistito alla suddetta scelta, sono arrivati i commenti di alcuni ex protagonisti del talk show. L’ex tronista Alessandro Zarino e l’ex corteggiatore Alessandro Basciano sono corsi in difesa dell’Abate e hanno criticato duramente Raselli. Qualche giorno fa, la decisione della redazione che ha fatto gioire i fan del programma: Giovanna è diventata la nuova tronista. Nelle ultime ore, Giulio ha voluto commentare il cambio di seduta della romana e ha replicato alle accuse di Zarino.

La dichiarazione dell’ex tronista su Giovanna: “Troverà la persona giusta per lei”

Giovanna Abate è ufficialmente la nuova tronista. La romana è stata una grande protagonista di questa stagione di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice ha lasciato il segno durante il suo percorso; la redazione non ha perso tempo e le ha offerto una nuova opportunità per trovare l’amore. Molti ex protagonisti del talk show hanno espresso la loro opinione e il loro sostegno al momento della non scelta: in particolare, Alessandro Zarino e Alessandro Basciano hanno contestato l’atteggiamento poco consono di Raselli. Dopo tali avvenimenti, il pubblico ha atteso che Giulio si esprimesse in merito: qualche ora fa, Giulio ha pubblicato alcune storie e ha rilasciato dichiarazioni sulla nuova tronista. “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta. È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei”.

L’affondo su Zarino: “Ha difficoltà ad emergere”

Infine la replica alle accuse del’ex tronista partenopeo. Zarino e Raselli non hanno mai avuto un rapporto idilliaco durante il loro percorso nello studio di Uomini e Donne: gli screzi sembrano continuare anche dopo l’esperienza televisiva. Dopo la scelta, Alessandro aveva pubblicato una storia in cui alludeva ad un possibile accordo tra Raselli e la D’Urso. Secca e pungente la replica di Giulio: “Di solito chi scredita è perchè ha grandi difficoltà ad emergere”.