Uomini e Donne, Giovanna Abate sul trono dopo la delusione da Giulio Raselli: le prime anticipazioni

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni che molti si aspettavano, e sospettavano, sono arrivate. Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e ai tre tronisti già presenti in puntata si è aggiunta proprio Giovanna. Lunedì ha abbandonato i panni di corteggiatrice e forse non conserva un buon ricordo di quel momento. Negli anni ci sono state tantissime non scelte, ma se solitamente i tronisti sono comprensivi verso chi non viene scelto. Ebbene, tra Giulio Raselli e Giovanna non è andata così. I due hanno sempre avuto un rapporto conflittuale durante il percorso al Trono Classico e hanno confermato anche durante la scelta di essere, forse, due persone che non possono stare insieme.

Giovanna Abate tronista a Uomini e Donne: la presentazione nella registrazione del 25 gennaio

Tra i due si è acceso un forte scontro anche nell’ultima puntata del trono, ma adesso Giovanna è pronta a voltare pagina. E lo farà nel ruolo di tronista. Durante il trono di Raselli l’impressione è sempre stata che Giovanna fosse la preferita del pubblico, al punto che molti hanno iniziato a sperare che non venisse scelta per poi vederla sul trono. Lo stesso Gianni Sperti ha manifestato questo desiderio nella puntata della scelta, dicendo di aver cambiato idea e di sperare che Giulio scegliesse Giulia, affinché Giovanna “scansasse un fosso” e sedesse sul trono. Evidentemente Giovanna è piaciuta anche alla redazione, che subito le ha offerto il trono, a differenza per esempio di quanto è successo con Alessandro Basciano.

Giovanna Abate tronista, le prime anticipazioni di Uomini e Donne: “Non ci credo”

Giovanna Abate tronista a Uomini e Donne continuerà a tenere compagnia al pubblico del Trono Classico quindi. E ora i fan, ovviamente, le augurano di trovare il vero amore. Le prime anticipazioni su Giovanna Tronista sono arrivate dal Vicolo delle News, dove si legge che in settimana la redazione ha convocato la ragazza con una scusa. Entrata in studio, Giovanna ha visto il trono al centro e illuminato da una luce, mentre intorno era tutto buio. “Non ci credo”, ha esclamato lei e subito Maria le ha confermato che era tutto vero. A quel punto, Giovanna si è seduta sul trono e ha di fatti accettato la proposta. Tra i suoi corteggiatori, nell’appuntamento al buio s’intende, c’è anche Sammy, ex tentatore di Cristina Incorvaia.