Uomini e Donne, anticipazioni: coltellata per Gemma, scontri e un’assenza

Arrivano nuove anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Tronisti, corteggiatrici, dame e cavalieri si sono ritrovati di nuovo nello studio di Canale 5 nei pomeriggi di venerdì e sabato, 21 e 22 gennaio 2022. Cos’è accaduto? A rivelarlo ci pensa la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. In particolare, la registrazione di ieri è iniziata con Gemma Galgani. La dama torinese, seduta al centro dello studio, ha avuto l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Non si conoscono i dettagli di questa nuova lite, ma si può già immaginare cosa potrebbe essere accaduto.

Gemma ha iniziato una nuova conoscenza, con un cavaliere arrivato nel programma di Maria De Filippi nella registrazione di venerdì. Si chiama Massimiliano e si scopre che è uscito anche con Nadia Marsala. Sicuramente la Galgani non avrà preso bene questa notizia. Dopo le ultime delusioni amorose, per la dama torinese questa potrebbe rappresentare una nuova occasione per rimettersi in gioco.

Come già anticipato, è approdato nello show Luciano Gianelli, uno dei volti di C’è posta per te 2022. Quest’ultimo si è lasciato andare al centro studio con un ballo insieme alla Cipollari. E non sono mancati altri scontri. Scendendo nel dettaglio, secondo quanto ci dicono le anticipazioni, Nadia Marsala ed Elena Scielzo si sono scontrate.

Anche in questo caso, non si conoscono i dettagli, ma i telespettatori avranno modo di scoprire cos’è successo tra le due dame già dalla prossima settimana. Per quanto riguarda Ida Platano, ormai si sa bene che con Diego Tavani non c’è possibilità di ritorno.

Il cavaliere romano è tornato nel programma dopo la breve assenza a causa del Covid-19. Ora, però, la dama si sta concentrando su una nuova conoscenza, con un nuovo ragazzo presente nel parterre. La registrazione di ieri è andata avanti con una sfilata, il cui tema ha visto protagonista la sensualità.

Inoltre, va segnalato che Biagio Di Maro è stato assente nel parterre durante queste nuove registrazioni. Chissà, la redazione avrà deciso di lasciare a casa il cavaliere dopo quanto accaduto con Elena nei giorni scorsi? Potrebbe comunque trattarsi di una scelta dettata da impegni personali o dal Covid. Al momento, non si sa nulla al riguardo.

Anticipazioni Uomini e Donne, news su Matteo Ranieri e Luca Salatino

Ancora non è stato presentato un nuovo tronista. A breve dovrebbe arrivare qualcuno ad affiancare Matteo e Luca, ma per ora non ci sono news al riguardo. Nel frattempo, i due giovani tronisti proseguono con i loro percorsi. Dopo essere uscito nei giorni precedenti con Federica Aversano, Ranieri ha deciso di fare un’esterna anche con Denise Giulia Mingiano.

Sembra che con Martina Viali la conoscenza, invece, sia giunta al termine. Luca Salatino va avanti con questa esperienza sul trono, dopo essere stato la ‘non scelta’ di Roberta Giusti, e pare che sia uscito con due corteggiatrici.