Uomini e Donne, Biagio sotto ‘indagine’: spunta Jo Squillo, Maria perplessa

Ebbene sì, a Uomini e Donne accade proprio di tutto, soprattutto se al centro studio c’è Biagio Di Maro. Non ha mai convinto i presenti in studio e neanche il pubblico, eppure continua a tenere accesi i riflettori sul suo ‘personaggio’. Improvvisamente spunta una chat con Jo Squillo! Andando per ordine, nel corso della puntata di oggi, Gianni Sperti e Tina Cipollari decidono di passare alla mossa successiva per smascherarlo, controllando il suo cellulare. Il tutto accade mentre si ritrova a raccontare le ultime vicende sulla sua conoscenza con Elena.

Le cose tra loro non procedono bene e già nelle registrazioni precedenti avevano dimostrato di non andare poi così d’accordo. Gianni non approva per nulla il modo di fare del cavaliere e questo è ormai noto. Oggi alza il tono della voce e lo attacca apertamente: “Cafone! Si può finire di parlare con questo maleducato? Con chi parli alle 2 notte?”. Elena lo accusa di interrompere le loro chiamate per farne delle altre, non si sa con chi.

Biagio racconta che in quella fascia oraria sente al telefono suo figlio (lo scorso anno aveva preso le sue difese attraverso un’intervista) che si trova in Inghilterra e che finisce a mezzanotte di lavorare. La Cipollari non crede a questa sua versione dei fatti. E lui continua: “Solo una sera mio figlio mi ha chiamato che si sentiva solo, ho fatto un’ora di videochiamata”.

Dopo aver parlato con suo figlio, Di Maro si sarebbe addormentato. A questo punto, Maria De Filippi gli permette di andare a prendere il suo cellulare, così da avere le prove della sua versione dei fatti. Stessa cosa deve fare Elena. Il cavaliere, però, su consiglio di Tina viene accompagnato da Gianni, in modo che non possa cancellare nulla nel tragitto dal camerino fino allo studio.

Quando rientrano Sperti ha già il cellulare tra le mani e controlla con attenzione tutto, chiamate, social e messaggi. Non è la prima volta che l’opinionista controlla il cellulare di un partecipante. Questa volta, però, si ritrova a dover far presente che il telefono di Biagio è “abbastanza vuoto”. Nel registro chiamate è presente solo una telefonata.

Di Maro si giustifica rivelando che ogni tre giorni le chiamate sul suo smartphone si cancellano da sole. Nessuno gli crede e Gianni decide di controllare anche il suo profilo Instagram, ovvero la parte dedicata ai messaggi del Direct. Qui non trova solo una chat con una signora, ma anche dei messaggi che Biagio si è scambiato con un volto noto del piccolo schermo.

Proprio così a Uomini e Donne si parla di Jo Squillo. Il cavaliere tanto discusso parla di qualche like condiviso con la cantautrice. “Non posso avere un’amicizia con Jo Squillo?”, chiede Biagio senza farsi troppi problemi. Maria De Filippi appare perplessa e gli chiede se abbiano mai parlato del programma. Lui nega e la padrona di casa ammette che le sarebbe sembrato strano se fosse stato il contrario. Elena ci tiene ad aggiungere altri dettagli al riguardo.

“La verità è che a Jo Squillo l’ha incontrata nell’hotel. Era uscita dal GF Vip. Lui le ha chiesto il numero”

Biagio Di Maro non smentisce le parole della dama e fa notare che non c’è nulla di male. Detto ciò, si intuisce dalle sue parole che in realtà non c’è alcun rapporto di amicizia tra loro. Semplicemente si sarebbero solo scambiati qualche parola e like sui social. “Jo Squillo mi segue e io la seguo”, dichiara il cavaliere senza troppi problemi.

Intanto, attraverso una chat su Instagram, spuntano fuori altri dettagli. Parlando con una donna, pare sua sorella, Biagio si è mostrato propenso a costruirsi un futuro in televisione, prendendo parte ai reality, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

Maria ammette che per lei non c’è nulla di male se ha questo genere di aspirazioni, ma non sa se le dame potrebbero a questo punto fidarsi di lui. Tina e Gianni è come se ora avessero la conferma dei loro sospetti: Biagio starebbe cercando notorietà e non l’amore.