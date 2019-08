Uomini e Donne: quando inizia e la data della prima registrazione

Quando inizia Uomini e Donne su Canale 5 e la data della prima registrazione

Tutto pronto per il ritorno di Uomini e Donne in televisione. Il fortunato programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 lunedì 9 settembre, come sempre al consueto orario delle 14.45. Confermati il Trono Classico e il Trono Over mentre non si hanno al momento notizie certe sul Trono Gay. Dopo Claudio Sona e Alex Migliorini, la redazione ha scelto di mettere in stand by questa modalità del format. La prima registrazione della trasmissione è prevista per giovedì 29 agosto, come rivela in esclusiva Il Vicolo delle News. Intanto è stato svelato il nome della prima tronista della nuova stagione: si tratta di Giulia Quattrociocche, 27enne romana alla sua prima esperienza televisiva.

Giulia nuova tronista di Uomini e Donne, torna Gemma Galgani

In attesa di scoprire i nomi degli altri nuovi tronisti di Uomini e Donne – le indiscrezioni parlano di Giulio Raselli e Erica Talco – è stata confermata al Trono Over la presenza di Gemma Galgani. La Dama di Torino non si arrende e per l’ennesima volta tornerà alla corte di Maria De Filippi per cercare il grande amore. Certa anche la presenza di Barbara De Santi, rientrata nello show lo scorso anno dopo un lungo periodo di pausa.

Uomini e Donne: la verità sul ritorno di Giorgio Manetti

Nessun ritorno invece per Giorgio Manetti: il Gabbiano di Firenze ha trovato la serenità accanto ad una vecchia fiamma con la quale è andato a convivere. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe però essere coinvolto in un nuovo progetto televisivo, rigorosamente top secret.