Uomini e Donne anticipazioni, torna Giorgio Manetti? Parla il Gabbiano

Uomini e Donne anticipazioni: è vero che Giorgio Manetti torna al Trono Over?

Giorgio Manetti torna al Trono Over di Uomini e Donne? Negli scorsi giorni il Gabbiano ha annunciato sui social network un ritorno in tv e i fan del programma di Maria De Filippi si sono letteralmente scatenati. Il toscano ha lasciato la fidanzata per riconquistare Gemma Galgani? O ha voglia di un nuovo amore da vivere ancora una volta sotto le telecamere? Nulla di tutto ciò! Giorgio non tornerà nel dating show di Canale 5: per Manetti quell’esperienza è ormai conclusa e non è interessato ad andare avanti. Al contrario non ha chiuso con la televisione: il prossimo autunno il 63enne parteciperà ad un programma top secret.

Giorgio Manetti ha chiuso con il Trono Over di Uomini e Donne

“Non tornerò a Uomini e Donne. È stata una bellissima storia ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa”, ha dichiarato Giorgio Manetti al settimanale Lei. Anche perché George convive ormai da mesi con la sua compagna sulle colline di Firenze. “È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”, ha sottolineato Manetti, che non ha più alcun tipo di rapporto con l’ex fiamma Gemma Galgani. I due hanno vissuto una tormentata relazione finita in malo modo.

Giorgio Manetti: dopo Uomini e Donne un progetto segreto

“Sto lavorando ad un progetto per ottobre. È un programma ancora top secret, speriamo il pubblico possa apprezzarlo presto sul piccolo schermo. Non aggiunto altro, sono scaramantico”, ha confidato Giorgio Manetti. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne gestisce inoltre da un anno una società di eventi.