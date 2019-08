Uomini e Donne, Giulio Raselli sale sul Trono: retroscena, il gossip

Uomini e Donne, Giulio Raselli l’ha spuntata per il Trono: retroscena, il gossip

Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex single a Temptation Island 2019, sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva. Questo, almeno, quel che scrive il sempre informato e puntuale profilo Instagram GossipTvOfficial. Inoltre il sito GossipnewsItalia ha scritto che Raselli sarebbe stato avvistato nel registrare il video clip di presentazione dello show. Il ragazzo l’avrebbe quindi spuntata. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, d’altra parte, non sarebbe del tutto una sorpresa visto che il suo nome circola da diverse settimane. Non resta che attendere la comunicazione ufficiale del programma che in questi giorni è finito al centro di una bufera social, dopo che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno ingaggiato una feroce battaglia contro Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi accusata di essere poco trasparente in alcune scelte inerenti alla trasmissione.

“Giulio sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne”. Con questo chiaro annuncio, GossipTvOfficial informa sulla ‘presa’ del trono da parte di Raselli. Sotto al post sono immediatamente fioccati molti commenti dei fan del programma. Diversi coloro che hanno mal digerito l’indiscrezione, in quanto, anche alla luce del polverone mediatico in cui è rimasto invischiato il programma di recente, avrebbero preferito sentire qualcos’altro. Nella fattispecie molti hanno fatto sapere che sarebbero ben più graditi volti totalmente nuovi e non già ‘rodati’ dalle telecamere, come Giulio, che nell’ultima stagione tv, oltre a essere stato un corteggiatore a Uomini e Donne, è stato un tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne, la faida non si placa: nell’attesa della nuova stagione le polemiche attorno allo show continuano

Nell’attesa del nuovo trono, continua la faida intestina al programma. L’ex tronista Teresa Cilia e l’ex corteggiatore nonché opinionista Mario Serpa, negli scorsi giorni, si sono scagliati senza filtri contro Raffaella Mennoia. L’autrice è stata accusata di poca trasparenza nella gestione di alcune situazioni relative allo show. La Cilia è addirittura arrivata a dire che la Mennoia abbia manipolato alcuni protagonisti della trasmissione. Raffaella ha sempre rigettato le accuse, minacciando di procedere per vie legali. Di tutta risposta Teresa ha promesso “grandi rivelazioni” nei prossimi giorni.