Uomini e Donne anticipazioni: Erica Talco è la nuova tronista?

Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti: c’è anche Erica Talco?

A pochi giorni dall’inizio delle registrazioni della nuova edizione, spunta il nome della probabile nuova tronista di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Parma Today, la redazione di Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su un’ex corteggiatrice del Trono Classico: Erica Talco. In realtà Erica, che lavora come imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, ha partecipato ad una sola puntata del dating show di Canale 5. Ha provato a corteggiare nel 2013 Alessandro Pess ma ha lasciato la trasmissione dopo aver capito di provare dei sentimenti ancora forti per il suo ex fidanzato. La Talco doveva poi partecipare al Grande Fratello ma la sua partecipazione è sfumata e la 25enne ha scelto di dedicarsi a progetti più concreti, come l’apertura di un negozio nel cuore di Parma, la città dove vive attualmente.

Erica Talco torna a Uomini e Donne nel ruolo di tronista?

Stando a quello che si legge su Parma Today, Erica Talco avrebbe deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne per trovare finalmente l’anima gemella. E come prova che molto probabilmente sarà lei la tronista della nuova stagione c’è la sparizione del suo account Instagram. Erica è sempre stata molto attenta al web- anni fa gestiva addirittura un canale su Youtube – ma da qualche giorno il suo profilo social è letteralmente sparito. È la prova schiacciante che sarà lei la nuova tronista di Maria De Filippi?

Nuovi tronisti Uomini e Donne: c’è anche Giulio Raselli

Oltre a Erica Talco, tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne dovrebbe esserci pure Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia e tentatore di Sabrina a Temptation Island 2019.