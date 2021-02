Una Vita Spagna, Lolita ritrova l’amore dopo Antonito? L’incontro speciale

Dopo la morte di Antonito, Lolita ritrova l’amore? Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una svolta nella vita della Casado. Non sarebbe di certo la prima volta che un personaggio di Acacias riapre il suo cuore dopo la scomparsa del proprio amato. Ad esempio, è capitato a Felipe e Ramon. Non solo, anche Leonor e Rosina hanno ritrovato l’amore rispettivamente dopo i decessi di Pablo e Maximiliano. Ora lo stesso destino potrebbe toccare a Lolita. Ma con chi la Casado avrebbe la possibilità di ritrovare il sorriso? Si tratta di un nuovo personaggio, Fidel Soria. Da questa settimana la new entry è entrata ufficialmente a far parte della trama attualmente in onda in Spagna.

Le anticipazioni annunciano che Fidel ha un incontro speciale con Lolita! Infatti, Soria si avvicina sin da subito alla Casado e a Ramon, con cui condivide il dolore per quanto accaduto cinque anni prima, a causa dell’attentato anarchico. Interpretato da Alejandro Sigüenza, volto noto al pubblico per aver interpretato Nicolas Ortuño ne Il Segreto, Fidel è un uomo che gode di una posizione agiata. I telespettatori scopriranno che si tratta del nuovo vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia. Appare come un uomo simpatico, ma anche abbastanza severo.

Da quando ha perso sua moglie e suo figlio di quattro anni, durante l’attacco anarchico, Fidel è una persona abbastanza fredda. Proprio per tale motivo, si avvicina a Lolita e Ramon, i quali hanno assistito ai decessi di Antonito e Carmen. La new entry instaura un bel rapporto con i due protagonisti del ricco quartiere spagnolo. Trascorrono molto tempo insieme e questo potrebbe portare a una svolta davvero inaspettata nella vita della Casado. Quest’ultima non può di certo dimenticare il suo Antonito, ma cinque anni dopo potrebbe ritrovare la serenità proprio a fianco di Fidel.

I due saranno protagonisti di un incontro speciale nelle prossime puntate spagnole. Pare che tra loro ci sia subito un’importante attrazione, che potrebbe portare alla nascita di un nuovo amore all’interno della soap opera spagnola. Intanto, Lolita si ritrova a vivere separata dal piccolo Moncho. Infatti, dopo il salto temporale di cinque anni, la Casado vive solo con Ramon. Suocero e nuora, però, non vanno per nulla d’accordo! Il Palacios decide addirittura di trasferirsi a casa di Felipe.

La scelta di Ramon deriva, non solo dalle liti che ha con Lolita, ma anche dalle condizioni di salute dell’Alvarez Hermoso, che stanno peggiorando!