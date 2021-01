Una Vita trame Spagna, Lolita si separa dal figlio dopo la morte di Antonito

Una Vita subisce una rivoluzione con la settima stagione, soprattutto nella famiglia di Lolita e Ramon. Le anticipazioni spagnole annunciano le morti di Antonito e Carmen, i quali sono due delle vittime del devastante attentato che avviene nel centro di Acacias. Dopo l’attacco c’è un salto temporale di cinque anni e la soap spagnola entra ufficialmente negli anni ’20. Sono diversi i cambiamenti a cui stanno assistendo i telespettatori spagnoli in questi giorni. In particolare, nelle prossime puntate in onda in Spagna, vedranno Ramon e Lolita ormai ai ferri corti. I due non dimostrano di essere rimasti uniti dopo essere rimasti entrambi vedovi, come in molti si aspettavano. Infatti, le anticipazioni segnalano forti litigi tra loro, tanto che il Palacios decide di trasferirsi a casa di Felipe. Il tutto accade quando Ramon decide di non prendere parte alla messa per l’anniversario delle vittime dell’attentato. I vicini non parlano d’altro che della sua assenza e ora si sente molto sotto pressione.

Intanto, Lolita si rammarica per le discussioni che ha con suo suocero e sente la mancanza del piccolo Moncho. A questo punto, la Casado decide di dare un ultimatum a Ramon: si scuserà con lei oppure dovrà andarsene via di casa. Ma cosa accade al figlio di Lolita e Antonito? Dopo la morte di quest’ultimo pare che la Casado decide di far arrivare il piccolo Moncho a Cabrahigo. Il motivo? Ancora non si sa di preciso cosa spinga la Casado a prendere questa dura decisione, che non viene presa bene dal pubblico. Infatti, i telespettatori spagnoli stanno commentando in modo negativo la scelta presa dai produttori in questo caso.

A detta di un utente su Instagram, che commenta appunto quanto sta accadendo, è un gesto innaturale separare Lolita da suo figlio dopo la morte di Antonito. Probabilmente per il bambino sono previsti dei colpi di scena, come il suo ritorno ad Acacias. Ora, dopo il salto temporale, il piccolo ha cinque anni. La situazione nel quartiere spagnolo è drasticamente cambiata. Con l’arrivo di nuovi personaggi e la perdita di altri, la soap subisce una vera e propria rivoluzione nel cast. Nel corso delle puntate spagnole che andranno in onda questa settimana, i telespettatori scopriranno come stanno procedendo le vite dei protagonisti dopo l’attentato.

Ma niente è ormai più come prima. Sicuramente le morti di alcuni personaggi hanno segnato parecchio gli abitanti di Acacias. In particolare, ad affrontare negativamente il tutto sono Ramon e Felipe. Ancora una volta, i due amici si ritrovano a vivere un po’ la stessa situazione. Anni fa il Palacios perdeva la sua Trini e subito dopo toccò lo stesso destino all’Alvarez Hermoso. Ora dovranno darsi forza a vicenda, ma questo non sarà semplice. Infatti, Felipe cade nuovamente nella disperazione più totale dopo aver perso Natalia Quesada, la ragazza di cui si innamora dopo Marcia.