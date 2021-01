Una Vita, la morte di Antonito: l’addio con Lolita è struggente, reazioni attori

La settima stagione di Una Vita segna l’inizio di una nuova fase per Acacias. Sono tanti i cambiamenti con cui i telespettatori devono fare i conti, dopo l’attentato, secondo le ultime anticipazioni spagnole. Tra questi vi è sicuramente l’assenza di Antonito, che muore. Il giovane Palacios perde tragicamente la vita a causa dell’attacco anarchico. Genoveva sa che sta per avvenire questa devastante esplosione nel centro del quartiere, ma non tenta di salvare i vicini. Insieme al suo nuovo alleato, Aurelio Quesada, decide di approfittare dei danni che causa l’attentato. Obbligata da un gruppo di anarchici, è Soledad – il pubblico di Canale 5 la conoscerà solo tra qualche tempo – ad azionare la bomba. Purtroppo sono tre i personaggi che perdono la vita a causa di dell’attacco.

Antonito, Carmen e Marcelina non riescono a sopravvivere. Nel corso della puntata andata in onda in Spagna, i telespettatori hanno assistito all’ultima conversazione tra Antonito e Lolita. Quest’ultima riesce a salvarsi poiché, quando avviene l’esplosione, si trova dentro la sua bottega. Il giovane Palacios finisce in ospedale in gravissime condizioni e, ovviamente, la Casado gli resta accanto negli ultimi istanti. Sul letto d’ospedale, il figlio di Ramon parla per l’ultima volta al figlio e a Lolita, che non riesce chiaramente a trattenere le lacrime. Questa scena struggente non ha potuto non commuovere tutto il pubblico spagnolo.

Un momento molto triste, un addio anche inaspettato. Si tratta di un personaggio molto amato dai telespettatori, che ora stanno esprimendo tutta la loro tristezza. Antonito muore così in ospedale di fronte alla povera Lolita e al piccolo Moncho. A mostrare delusione per quanto accaduto sono anche gli attori della soap opera. In particolare, a esprimere parole davvero importanti ci pensa Juanma Navas, l’interprete di Ramon Palacios. Con un post che lo ritrae mentre fa finta di essersi addormentato insieme ad Alvaro Quintana, l’attore confessa che non dimenticherà mai tutti i momenti trascorsi con lui sul set.

Pare, infatti, che tra loro sia nata una grande amicizia. Hanno girato moltissime scene insieme, in quanto rappresentano padre e figlio Palacios. “Tu sei stato il meraviglioso figlio irriverente che non ho mai avuto. […] Per sempre e sempre mio figlio”, questa è una parte del lungo post che Juanma condivide in queste ultime ore su Instagram. Intanto, anche Rebeca Alemany, l’interprete di Lolita, pubblica un post dedicato ai personaggi Antonito e Carmen. A trovare il giovane Palacios in gravi condizioni dopo l’attentato è proprio la Casado, alla quale tocca vivere momenti di grande dolore.

Ramon si ritrova ad affrontare gravi perdite. Da poco tempo, il Palacios è riuscito a superare il dramma legato alla morte di Trini. Ora è costretto a dire addio a Carmen e a suo figlio Antonito. Dopo l’attacco, arriva un salto temporale di cinque anni. Come è possibile vedere dalle immagini, Lolita e Ramon restano uniti. Ovviamente anche Alvaro Quintana saluta, attraverso il social, il suo Antonito.