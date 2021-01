Una Vita, morti e nuovo salto temporale: l’attentato cambia Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna avviene qualcosa di davvero importante. Un attentato segna per sempre Acacias, in quanto i telespettatori assisteranno a delle morti e a un nuovo salto temporale. Le anticipazioni spagnole annunciano che c’è una grande esplosione al centro del quartiere. Non si sa, però, al momento chi perde la vita. Il tutto accadrà quando Leonardo consegna a Soledad la dinamite e le ordina di tenere tutto pronto in due giorni. Ramon nota che l’uomo sta guardando Lolita da lontano e così decide di seguirlo. Infatti, Leonardo ha proprio in mente di creare terrore nel quartiere di Acacias. Gli anarchici stanno progettando questo attacco da molto tempo e ora è arrivato per loro il momento di mettere in atto il piano. A dare una mano al gruppo vi sono anche Aurelio e Genoveva.

Un attentato non del tutto inatteso da parte del pubblico spagnolo, che forse si aspettava che qualcuno sarebbe riuscito a evitarlo. Invece, come già anticipato in questi ultimi giorni, l’esplosione avviene e riesce a cambiare per sempre il quartiere. Arriva infatti il giorno in cui l’attacco riesce a sconvolgere profondamente Acacias. Momenti di terrore e caos colpiscono i vicini, che si trovano proprio in quel momento nel centro del quartiere. Ciò accade in un giorno qualunque e nessuno di loro può aspettarsi un simile finale. Genoveva, messa al corrente da Aurelio di quanto sta accadendo, assiste alla scena da lontano.

Le anticipazioni spagnole riportano: “Diversi illustri e cari vicini hanno perso la vita“. Dunque, il pubblico sarà costretto a dire addio ad alcuni dei protagonisti. Per scoprire chi sono è necessario attendere ancora qualche giorno. Intanto, dopo il terribile attacco, avviene un nuovo salto temporale di cinque anni. Tutti i residenti prendono parte a una messa commemorativa in onore delle vittime dell’attacco. I sopravvissuti ricordano coloro che purtroppo non ci sono più. Nonostante tutto, queste persone restano vive nei ricordi dei protagonisti, che non li dimenticheranno mai.

Questi cinque anni sono duri per tutti i vicini. Alcuni di loro trascinano conseguenze sia fisiche che emotive dopo aver assistito all’attentato. E mentre alcuni protagonisti perdono la vita e lasciano così la soap opera, altri arrivano nel quartiere per raccontare nuove storie. Il cast si arricchisce, sebbene molti se ne vadano. Ora non resta che attendere le future anticipazioni spagnole per scoprire chi sono le vittime di questo terribile attacco che avviene ad Acacias.