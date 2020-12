Una Vita, terribile esplosione: “Nulla sarà più lo stesso nella soap” (VIDEO)

Nel corso della puntata che andrà in onda lunedì in Spagna avverrà un attentato che devasterà il quartiere spagnola; le immagini delle anticipazioni spagnoli sconvolgono i telespettatori

Le anticipazioni spagnole di Una Vita della puntata che andrà in onda il prossimo lunedì in Spagna annunciano un’esplosione ad Acacias! Le immagini del video hanno avuto un grande impatto sui follower che seguono Boomerang e TVE. Il tutto accade in meno di un minuto, mentre gli abitanti del quartiere spagnolo camminano per strada. È possibile sentire il conto alla rovescia fatto da un uomo che passeggia per il centro di Acacias. Ed ecco che improvvisamente avviene lo scoppio, che devasta tutto ciò che c’è intorno al punto in cui è stata posizionata la bomba. I vicini cadono a terra e il narratore del filmato anticipa che “a partire da lunedì nulla sarà più lo stesso in ‘Acacias 38”. Ebbene annuncia che nella soap opera spagnola niente sarà più come prima. Non si può non ipotizzare che qualcuno dei protagonisti perderà la vita in questa terribile esplosione.

Quanto accade, infatti, potrebbe causare l’addio di alcuni abitanti di Acacias. In passato è già capitato. Il pubblico, ad esempio, ha dovuto assistere alla morte di Maximiliano Hidalgo, deceduto a causa di una bomba. Dalle immagini è possibile notare che Ramon e Felipe cadranno a terra, di fronte al ristorante Nuovo Secolo XX. C’è da segnalare che vicino al Palacios si troverà la carrozzina del piccolo Moncho, il figlio di Antonito e Lolita. Dunque, questa bomba potrebbe mettere a rischio la vita di questi tre personaggi. Genoveva, invece, guarderà da lontano il tutto. Per quanto gli altri vicini non si sa ancora nulla.

Ma chi questa volta causerà questa esplosione? Dietro l’attentato ci sono vari personaggi. I principali autori sono Soledad e Fausto. La prima è la domestica di Marcos, colei che uccide Felicia. Diventa l’amante dell’uomo, che proprio in questi giorni ha scoperto che è un’assassina. Aurelio Quesada, alleato di Genoveva, decide di avvicinarsi a Fausto, che sembra essere l’ideatore dell’attentato. Non appena viene a conoscenza dell’attentato, Aurelio ne parla con la Salmeron. Quest’ultima non muove un dito per impedire l’attacco, anzi. I due organizzano dei piani per approfittare della commissione dell’esplosione. Intanto, Lolita inizia a ricevere degli strani pacchi e comprende che la sua famiglia in pericolo.

Da quando Antonito si avvicina in modo importante al mondo della politica, i Palacios finiscono nel mirino degli anarchici. Proprio Soledad adrnà a prendere la bomba nella soffitta e poi, come è possibile vedere dal video, un personaggio la azionerà su una panchina. Non viene ripreso il volto dell’uomo, ma è possibile notare i suoi guanti neri.