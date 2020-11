Una Vita trame Spagna, anarchici contro Antonito: timori per i Palacios

Nella trama di Una Vita potrebbe accadere di tutto nelle prossime puntate spagnole, in particolare alla famiglia Palacios! Non è di certo la prima volta che un protagonista della soap opera perde tragicamente la vita e questa volta rischiano seriamente Ramon, Carmen, Lolita e Antonito. Quest’ultimo si mette davvero nei guai e attira a sé la rabbia degli anarchici. Il tutto accade quando il giovane Palacios torna ad Acacias dopo aver effettuato una missione in Africa. Inizialmente Lolita non è d’accordo con la partenza del marito, ma Ramon riesce a convincerla ad accettare quanto sta accadendo. A questo punto, Antonito parte e raggiunge il Marocco, per portare a termine la sua missione per la Spagna, in quanto è da poco scoppiata la guerra. Ma improvvisamente la famiglia Palacios non riceve più notizie da parte del ragazzo e non possono non temere il peggio.

A complicare la situazione è un annuncio: un diplomatico ha avuto un gravissimo incidente nel Nord Africa. Lolita e Ramon iniziano a preoccuparsi, in quanto temono che possa essere accaduto qualcosa ad Antonito. Sebbene scoprano che il diplomatico non ha perso la vita, continuano a temere una tragedia quando il giovane Palacios non rientra in Spagna insieme ai suoi compagni. Fortunatamente Antonito torna ad Acacias poco dopo, accolto con gioia dai suoi cari. E mentre riesce a sistemare i problemi legati al suo matrimonio con Lolita, dimostra di essere profondamente cambiato dopo la missione in Africa. Scendendo nel dettaglio, Ramon nota subito che le posizioni conservatrici del figlio sono state radicalizzate. A questo punto, il Palacios senior tenta in tutti i modi di far riflettere Antonito, ma senza ottenere alcun risultato.

Ma, essendo molto attivo in politica, il giovane Palacios attira l’attenzione degli anarchici, finendo inevitabilmente nel loro mirino! Il gruppo inizia a seguire la famiglia di Antonito, in gran segreto. Cosa hanno intenzione di fare? Le anticipazioni spagnole non sono per nulla positive su questa fase della trama. Infatti, i colleghi del personaggio Fausto promettono che porranno fine alla felicità del giovane deputato! Dunque, sembra proprio che gli anarchici siano pronti a compiere un gesto violento. Dopo la tragica morte di Trini, la famiglia Palacios potrebbe presto vivere un nuovo dramma? Questa è la domanda che si stanno ponendo i telespettatori in Spagna. Nel corso delle prossime puntate spagnole, Antonito potrebbe scoprire le intenzioni degli anarchici e mettere al sicuro la sua famiglia. Per scoprirlo non resta che attendere, sperando che non accada nulla ai Palacios.