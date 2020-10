Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito scompare, notizia devastante

Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, la famiglia Palacios vive momenti di grande tensione! Il figlio di Ramon scompare nel nulla, mentre sta compiendo un’importante missione in Africa

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la scomparsa di Antonito! Il giovane Palacios lascia Acacias per raggiungere il Marocco, con lo scopo di compiere una missione importantissima per la Spagna, ora che è iniziata la guerra. Inizialmente, Lolita si oppone a questa improvvisa partenza del marito, ma poi accetta la situazione con grande sconforto. I due non stanno vivendo un periodo felice, nel corso della trama attualmente in onda in Spagna. La crisi arriva a causa della vicinanza tra Antonito e Natalia Quesada, una new entry. Quest’ultima, ascoltando gli ordini del fratello Aurelio, si avvicina al Palacios e porta avanti un piano di seduzione. La ragazza raggiunge il suo obbiettivo e riesce a conquistare l’interesse di Antonito. Lolita riceve alcune foto che ritraggono il marito in compagnia della Quesada e decide di mettere fine al loro matrimonio! Il Palacios lascia la loro casa, ma viene poi beccato dalla Casado insieme a Natalia! Di fronte a questa sconvolgente scena, Lolita sviene. La giovane viene trasportata in ospedale e qui scopre di avere una rara malattia.

Momenti drammatici quelli che vive Lolita. In ospedale la famiglia Palacios riceve cattive notizie: per la sua malattia non ci sono delle cure che potrebbero funzionare. Antonito non perde le speranze e si affida al dottor Ramón y Cajal, medico premio Nobel realmente esistito. Il dottore riesce a trovare la cura giusta e mette così in salvo Lolita. Nel momento in cui la Casado decide di dare un’altra possibilità al suo matrimonio e di concedere ad Antonito l’opportunità di riconquistarla, accade qualcosa di inaspettato. Il Palacios parte per il Marocco, con lo scopo di compiere la sua difficile missione, e poi fa perdere le sue tracce!

Cosa accade ad Antonito? Nel corso delle puntate spagnole che andranno in onda questa settimana, i Palacios ricevono una notizia devastante: un diplomatico che porta la sigla A.P.R. ha subito un grande incidente nel Nord Africa. Ovviamente Lolita e Ramon non possono non cadere nella disperazione più totale, in quanto potrebbe trattarsi proprio di Antonito. Ed ecco che arriva un’altra notizia: il Ministero conferma loro che il diplomatico è ancora vivo. La situazione diventa tragica quando, in seguito, scoprono che Antonito non è rientrato in Spagna insieme ai suoi compagni!

Cosa sta accadendo al giovane Palacios? Per scoprirlo è necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate in Spagna. Intanto, su Canale 5 continuano a essere grandi protagonisti Felipe, Marcia e Genoveva!