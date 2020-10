Una Vita anticipazioni spagnole, la partenza di Antonito: dove va il Palacios

Antonito lascia Acacias, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita! Nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna, durante questa settimana, il Palacios resta senza parole quando scopre che dovrà recarsi nel protettorato marocchino, per una commissione parlamentare. Lolita, però, si oppone subito a questo viaggio. La Casado proprio ora sta superando uno dei momenti più complicati della sua vita. Scendendo nel dettaglio, dopo aver scoperto il tradimento di Antonito con Natalia Quesada, Lolita finisce in ospedale. I medici non danno alcun segno di speranza alla famiglia Palacios, tanto che sono ormai certi che per la Casado non ci sia nulla da fare. Il figlio di Ramon non si arrende e cerca una soluzione per ottenere una cura alla rara malattia della moglie. Antonito riesce a contattare Ramón y Cajal, medico premio Nobel – esistito davvero nella realtà. Il dottore propone a Lolita una cura sperimentale, che fortunatamente dà degli ottimi risultati. Infatti, la Casado si riprende. Ma non appena riesce a tornare in salute, riceve la notizia sull’imminente partenza di Antonito.

Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito parte per il Marocco, Lolita si oppone a questo viaggio

Lolita non perdona subito Antonito per il suo tradimento. Il Palacios deve cercare di riconquistare la sua fiducia e proprio in questa fase della trama scopre che deve partire per il Marocco. In realtà, il figlio di Ramon non rivela alla moglie dovrà gestire una missione di vitale importanza per la Spagna! Lolita non vuole assolutamente che il marito parta, soprattutto perché proprio ora è scoppiata la Guerra. Né lui né Ramon riescono a far cambiare idea alla Casado. L’unica che ha la capacità di farla riflettere è Susana. A questo punto, Lolita ci ripensa e decide di non opporsi alla partenza di Antonito per il Marocco. Nel frattempo, un titolo ricopre tutte le pagine dei giornali: la Spagna sarà neutrale nella Guerra. Lolita non sospetta che quella del marito è in realtà una vera e propria missione per il Paese.

Antonito parte e lascia Acacias, anticipazioni spagnole Una Vita: il Palacios va in Marocco per una missione importante per la Spagna

Antonito si prepara alla partenza e saluta tutti i suoi cari. Dopo di che, raggiungere il Marocco! Fortunatamente Lolita riesce a calmarsi quando le arriva un telegramma dal Palacios. Ma ecco che perde nuovamente la serenità nel momento in cui Ramon le confessa la verità sulla missione che sta portando avanti Antonito in Africa.