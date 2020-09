Una Vita puntate spagnole: Lolita è salva, ma non dimentica il tradimento

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una bella notizia per Lolita! Grazie alla cura sperimentale di Ramón y Cajal, la Casado riesce a raggiungere buoni risultati. Il suo stato di salute migliora e finalmente si sveglia nel letto d’ospedale. A salvare la vita di Lolita ci pensa Antonito. Quest’ultimo dimostra di essere davvero disposto a tutto pur di salvarla. In ospedale, i medici danno cattive notizie alla famiglia Palacios: nessuna cura sembra essere efficace per curare la rara malattia di Lolita. A questo punto, Antonito decide di mettersi in contatto con Santiago Ramón y Cajal, medico premio Nobel per la medicina realmente esistito. Il dottore propone immediatamente ai Palacios la nuova cura sperimentale. Ovviamente, non essendoci grandi testimonianze sull’efficacia del trattamento, Lolita deve diventare una cavia. Antonito non cede e decide di permettere alla moglie di provare la cura. Sebbene inizialmente non ci siano dei risultati positivi, dopo qualche giorno la Casado si risveglia nel suo letto d’ospedale! A questo punto, Ramón y Cajal non può non confermare il suo recupero. Antonito non potrebbe essere più difficile, ma Lolita lo mette di fronte a delle condizioni!

Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita è salva, ma non può dimenticare il tradimento di Antonito

Lolita è ormai fuori pericolo! La cura sperimentale del premio Nobel Ramón y Cajal riesce a guarire la Casado, che al suo risveglio mette subito le cose in chiaro con Antonito. Facendo un piccolo passo indietro di qualche giorno, le anticipazioni spagnole annunciano un tradimento da parte del Palacios. Quest’ultimo, infatti, si lascia sedurre da Natalia Quesado, sorella di Aurelio. I due nuovi arrivati portano avanti un piano per rovinare il matrimonio del Palacios e riescono nel loro intento. Dopo aver ricevuto delle foto compromettenti degli incontri tra Antonito e Natalia, Lolita prende una decisione difficile. Scendendo nel dettaglio, la Casado chiede al marito di lasciare la loro abitazione. Ma le delusioni per la donna non finiscono qui: becca Antonito tra le braccia di Natalia e sviene. Priva di sensi, viene trasportata in ospedale dove riceve solo cattive notizie. Ora che riesce a superare questo momento drammatico, Lolita ripensa al tradimento di Antonito!

Lolita è fuori pericolo, ma il suo matrimonio con Antonito non procede bene: anticipazioni spagnole Una Vita

Lolita perdona Antonito, ma non dimentica quanto accaduto. In realtà, la Casado ha in mente un’idea, attraverso la quale il Palacios potrà dimostrarle il suo amore incondizionato. Solo così, la donna potrà dimenticare quanto accaduto nelle settimane precedenti. Questa sua idea prevede un contratto con diverse condizioni, che Antonito dovrà soddisfare per far tornare il sereno nel loro matrimonio. I Palacios leggono con sorpresa quanto deciso da Lolita. Non solo, Antonito inizia a comportarsi in modo strano con i vicini. Il suo atteggiamento stupisce tutti. Ramon e Carmen chiariscono, però, la situazione, rivelando le regole del contratto di Lolita.