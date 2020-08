Una Vita trame Spagna, Antonito e Lolita si lasciano: lei finisce in ospedale

La trama di Una Vita in onda attualmente in Spagna vede Antonito e Lolita separati! Ebbene, il giovane Palacios tradisce la moglie con la nuova arrivata, Natalia Quesada! Quest’ultima si sta prendendo gioco del figlio di Ramon, per raggiungere un misterioso obbiettivo. La new entry giunge ad Acacias insieme al fratello, Aurelio, che si congratula con lei per aver rovinato il matrimonio di Antonito e Lolita. Scendendo nel dettaglio, il giovane Palacios si lascia sedurre da Natalia, in modo davvero inaspettato! La Casado, inizialmente, si rende conto del fatto che il marito stia trascorrendo molto tempo con la Quesada. Nonostante ciò, non può neanche immaginare Antonito in compagnia di un’altra donna. Ciò, però, purtroppo accade. In particolare, Lolita scopre il tutto quando riceve delle foto che ritraggono Antonito e Natalia molto vicini. Sebbene non ci sia un particolare gesto che confermi il tradimento, la Casado decide di cacciare via di casa il Palacios. Quest’ultimo annuncia così a Carmen e Ramon di aver accettato di andarsene dalla sua abitazione. Lolita tiene duro, ma quando il marito se ne va cade in crisi.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita becca Antonito insieme a Natalia

Le anticipazioni spagnole avevano già annunciato i problemi di salute di Lolita e la vicinanza tra Antonito e Natalia. Dopo le foto ricevute in questi giorni, la Casado lascia il Palacios. Intanto, la donna riceve una lettera da Aurelio Quesada, ma non ne parla con nessuno. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, i telespettatori vedranno Antonito trascorrere la sua prima notte in pensione. Tutti i vicini commentano la rottura inaspettata e improvvisa della coppia. I Quesada non si arrendono e approfittano del momento in cui Antonito va a prendere il resto delle sue cose a casa. Natalia si avvicina a lui e lo seduce. Lolita giunge sul posto proprio in quel momento!

Una Vita puntate spagnole, Antonito tradisce Lolita: la Casado finisce in ospedale

Lolita torna a casa proprio quando Antonito la sta tradendo con Natalia! Di fronte alla scena, la povera Casada sviene e cade a terra. E mentre Aurelio si congratula con Natalia per aver distrutto il matrimonio dei due coniugi Palacios, Lolita viene portata in ospedale. Qui la sua prognosi è incerta! Cosa sta accadendo alla Casado? Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate spagnole. Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che Natalia, in realtà, non è affatto orgogliosa delle sue azioni. La giovane sta agendo per volere di Aurelio, il quale pare abbia in mente un piano abbastanza pericoloso!