Una Vita, Antonito innamorato di Natalia? Lolita vuole lasciare Acacias

Crisi per Antonito e Lolita, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. Il giovane Palacios è fortemente attratto da Natalia Quesada, la nuova arrivata. Quest’ultima giunge ad Acacias insieme al padre Aurelio e sembra che le loro intenzioni non siano per nulla positive. Ed ecco che durante un evento, Lolita si rende conto che Natalia sta flirtando con suo marito! L’ex domestica assiste alla scena e inizia a preoccuparsi. In effetti, Antonito si sta avvicinando molto alla Quesada. Tutto questo, ovviamente, provoca in Lolita una certa gelosia, tanto che chiede al Palacios di tornare a casa. Una volta rientrati nella loro abitazione, i due coniugi hanno un’accesa discussione. Il litigio diventa più importante quando Lolita dichiara di vederlo assente e di non sentirlo presente nella loro famiglia. La situazione poi si complica e la Casado inizia a sentirsi male, tanto che cade a terra perdendo i sensi. Antonito riesce, fortunatamente, a prenderla in braccio e a portarla nella stanza. Il medico non comprende subito il motivo per cui Lolita ha accusato il malore.

Anticipazioni spagnole Una Vita Antonito e Lolita, è crisi: la Casado sta male, il Palacios vicino a Natalia

Dopo quanto accaduto con Antonito, Lolita appare in pessime condizioni di salute. La Casado accetta così di tornare dal dottore per comprendere cosa le sta succedendo. I risultati dei test medici, però, non danno alcun risultato sulla malattia. Nel frattempo, Antonito continua a sentirsi attratto da Natalia. Vi abbiamo già parlato dell’arrivo di Aurelio Quesada e di sua figlia Natalia. Quest’ultima si avvicina immediatamente al giovane Palacios, scatenando la gelosia di Lolita. Ora, addirittura, Antonito si sente diviso tra la moglie e la nuova arrivata. Non comprende neanche lui cosa, al momento, sta provando. Ed ecco che Lolita annuncia di voler lasciare Acacias per raggiungere Cabrahigo. L’ex domestica confessa di voler trovare la cura della sua malattia nel suo paese di origine. Carmen si offre di accompagnarla, ma Lolita insiste nel voler fare questo viaggio da sola.

Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito tra Lolita e Natalia

Di fronte alla partenza di Lolita, Natalia approfitta della situazione per avvicinarsi ancora di più ad Antonito. Intanto, la Casado decide di preparare una sorpresa per il marito, il quale continua a interessarsi alla politica e a trascorrere del tempo con la giovane Natalia. Infatti, il Palacios non arriva in tempo per il suo appuntamento con Lolita in quanto sceglie di prendere un caffè con Natalia. A questo punto, Antonito non può non temere delle ritorsioni da parte di sua moglie. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Antonito e Lolita nelle prossime puntate spagnole.