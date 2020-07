Una Vita cast, arrivano Carlos De Austria de Il Segreto e Astrid Janer

Nuovi arrivi nel quartiere di Acacias, secondo quanto annunciano RTVE e Cultura en Serie. Scendendo nel dettaglio il cast di Una Vita accoglie Carlos De Austria e Astrid Janer, rispettivamente nei ruoli di Aurelio e Natalia Quesada. Il primo è un volto già noto al pubblico di Canale 5. Si tratta, infatti, dell’ex interprete di Cristobal Garrigues. Impossibile dimenticare il terrore che questo personaggio ha portato a Puente Viejo. Lo ricordiamo come uno dei nemici più pericolosi di Donna Francisca. La Montenegro riuscì poi a vendicarsi, tanto che riservò al figlio illegittimo di Salvador Castro una fine inaspettata. L’uomo fu, infatti, chiuso nella stessa struttura psichiatrica in cui fece rinchiudere la zia Eulalia. Qui Cristobal morì nel sonno, proprio come Donna Francisca aveva panificato. Ed ecco che ci ritroveremo a vedere il suo interprete nuovamente sul piccolo schermo, ma questa volta ad Acacias 38.

Anticipazioni spagnole Una Vita, arriva Carlos De Austria de Il Segreto: chi sono Aurelio e Natalia Queseda

Le anticipazioni spagnole annunciano due nuovi arrivi, quello di Aurelio e Natalia Quesada, dopo l’uscita di scena di un’altra famiglia. Secondo quanto riporta RTVE, questi due personaggi faranno ufficialmente ingresso nella soap proprio nel corso della puntata di oggi, in onda in Spagna. Dunque, dovremo ancora attendere qualche tempo prima di conoscerli in Italia. Ma chi sono Aurelio e Natalia Quesada? Vi anticipiamo che questi due nuovi personaggi sono fratelli, arrivati dal Messico ma originari della Spagna. Sembra proprio che porteranno con loro un grande e importante mistero. Solo due dei vicini di Acacias 38 saranno a conoscenza del motivo per cui giungeranno nel quartiere. Aurelio si presenterà come un uomo molto elegante e dai modi delicati. Erede di una grande fortuna, l’uomo dimostrerà però di essere una persona abbastanza pericolosa!

Una Vita cast, Carlos De Austria e Astrid Janer: i loro personaggi nasconderanno un segreto

Ebbene sì, l’aspetto dei due Queseda ingannerà i vicini. I due non porteranno aria positiva all’interno del quartiere. La loro storia e il motivo per cui giungeranno nel quartiere saranno collegati a un personaggio già presente nella soap. Stiamo parlando di Marcos, un volto che ancora non abbiamo conosciuto su Canale 5. Al suo fianco ci sarà la sorella Natalia, che dimostrerà di essere una persona manipolatrice. La donna utilizzerà la seduzione per raggiungere i suoi obbiettivi e si presenterà come un’amica di Anabel, la figlia di Marcos. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate spagnole con l’arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias.