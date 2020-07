Una Vita anticipazioni spagnole, brutte notizie: una famiglia lascia Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’uscita di scena di una famiglia. In particolare, due personaggi lasciano Acacias 38. Di chi stiamo parlando? Della famiglia Dominguez. Prima di rivelarvi il motivo per cui Bellita e Josè Miguel prendono questa scelta, è bene che sappiate quali sono le svolte a cui assisteremo nei prossimi mesi. Nel corso delle puntate italiane che andranno in onda prossimamente vedremo Cinta ed Emilio come una coppia! Ebbene sì, i due ragazzi si avvicinano molto nelle prossime settimane ed entrambi si rendono conto di provare dei sentimenti molto forti. La storia d’amore di Cinta ed Emilio è, però, ostacolata dalle loro rispettive madri. Scendendo nel dettaglio, inizialmente il giovane ha qualche dubbio sulla loro relazione. Il motivo? Il figlio di Felicia è consapevole del fatto che Bellita voglia che Cinta si sposi con un diplomatico. Proprio per tale motivo, Emilio non ha alcuna intenzione di rendere la loro storia d’amore ufficiale. Dall’altra parte, la Dominguez cerca di convincerlo del contrario.

Anticipazioni spagnole Una Vita: la famiglia Dominguez lascia Acacias dopo un triste telegramma

E mentre Cinta vuole a tutti i costi rivelare ai suoi genitori che ha una relazione con Emilio, quest’ultimo ha un’idea ben diversa. Altre circostanze, come l’arrivo dell’affascinante Rafael, rendono la storia dei due giovani di Acacias davvero complicata. Ma vi anticipiamo che Cinta ed Emilio hanno il loro lieto fine! La coppia riesce a superare tutte le difficoltà e a convolare a nozze. Dopo di ciò, decidono di lasciare Acacias e di iniziare una nuova vita in Argentina. Ma ecco che a scombussolare l’esistenza di Bellita e Felicia è un triste telegramma. Le due donne scoprono che Cinta ha subito un aborto. Proprio per questo motivo, Bellita e suo marito Josè scelgono di partire e di raggiungere l’America. Questo è un addio definitivo?

Bellita e Josè raggiungono Cinta ed Emilio in Argentina: Trame spagnole Una Vita

Cosa accade, dunque, nelle prossime puntate di Una Vita? Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Bellita e Josè lasciano Acacias, ma non sappiamo ancora se il loro sia un addio oppure un arrivederci. In passato, è già capitato che alcuni personaggi lasciassero il quartiere per poi tornarci dopo qualche tempo. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna. Nel frattempo, i telespettatori spagnoli non possono non essere dispiaciuti per quanto sta accadendo a Cinta ed Emilio in Argentina.