Una Vita anticipazioni: Cinta ed Emilio nascondono un segreto

Anticipazioni Una Vita puntata di oggi: Cinta ed Emilio si avvicinano molto

Nel corso della puntata di oggi di Una Vita vedremo Cinta in serie difficoltà. Bellita e Josè Miguel, attraverso una lettera del collegio, scoprono che da diverso tempo la figlia sta mentendo. Ricordiamo che la ragazza è giunta ad Acacias rivelando di essere stata costretta a lasciare la scuola che stava frequentando a causa di un virus. Nel frattempo, dichiara ai genitori di voler continuare gli studi, tanto che più volte si allontana da casa con la scusa della biblioteca. In realtà, il sogno di Cinta è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ed ecco che non appena scoprono quanto sta realmente accadendo, Bellita e Josè Miguel prendono una dura decisione. Scendendo nel dettaglio, vediamo i due genitori iniziare la ricerca di un pretendente per la figlia. Intanto, possiamo vedere Emilio fortemente interessato alla vita di Cinta. Impossibile non notare l’occhio attento del figlio di Felicia non appena nota la ragazza passare per le vie di Acacias. Vi anticipiamo che i due si avvicinano molto!

Una Vita anticipazioni italiane: scatta qualcosa di speciale tra Cinta ed Emilio

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Cinta ed Emilio si avvicinano sempre di più! Non è un passo del tutto inaspettato, visto che i telespettatori hanno già potuto notare l’interesse del figlio di Felicia. Come vi abbiamo già anticipato, il ragazzo però nasconde un passato davvero inaspettato. Nel frattempo, decide di prendersi cura di Cinta, convinto che si metta continuamente nei guai. Infatti, lo vedremo aiutare la ragazza in un momento particolare. La giovane inizia a frequentare Victoriano, un impresario che le promette un futuro roseo nel mondo dello spettacolo. Il fratello di Camino, però, inizia ad avere dei sospetti sull’uomo, tanto che sceglie di metterla in guardia. Ed ecco che tra Emilio e Cinta scatta qualcosa!

Cinta ed Emilio di Una Vita avviano una relazione segreta: anticipazioni

Emilio e Cinta avviano una relazione segreta nel corso delle prossime puntate. I due sono costretti a non rivelare a nessuno quanto sta accadendo tra loro, poiché i rispettivi genitori non sarebbero d’accordo. Assisteremo a vari momenti di complicità tra i due giovani ragazzi, che si lasciano andare a un bel bacio romantico! Cinta ed Emilio, però, devono cercare di mantenere segreta la loro storia d’amore. Ma fino a quanto riescono a tenere questo segreto nascosto?