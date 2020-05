Una Vita anticipazioni, perché Camino è muta? Il trauma e l’omicidio

Anticipazioni Una Vita maggio 2020: ecco perché Camino non parla, un abuso

Perché Camino è muta? Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che la ragazza ha subito un gravissimo trauma in passato. Nel corso della puntata andata in onda ieri, abbiamo visto la giovane avere una crisi. In quel momento abbiamo compreso che, in passato, ha subito un duro trauma. Ebbene sì, Camino non parla perché non è riuscita a superare quanto accaduto nel paese in cui viveva anni prima insieme a sua madre Felicia e suo fratello Emilio. Abbiamo conosciuto la famiglia Pasamar come nuova proprietaria del ristorante ‘Nuevo Siglo XX’, che ha preso il posto della tanto amata Deliciosa. In realtà, i telespettatori ancora non sanno che i tre nascondono un pericoloso segreto. Di cosa si tratta? Con il passare del tempo, scopriremo la verità: Camino ha subito un abuso che l’ha sconvolta. Il tutto è accaduto prima che la famiglia Pasamar giungesse ad Acacias.

Una Vita anticipazioni: un ragazzo ha abusato di Camino in passato, Emilio ha cercato la vendetta

Felicia, Camino ed Emilio sono nuovi personaggi di Una Vita, che hanno ancora molto da raccontare al pubblico. Oltre alla storia d’amore proibita che avvia con un’altra donna, la ragazza ci regala non pochi colpi di scena. In particolare, nelle prossime puntate scopriremo che ha subito un abuso quando viveva in un piccolo ristorante con la sua famiglia. Un giorno, Emilio ha trovato la sorella stesa a terra e si è subito reso conto di quanto poteva essere accaduto. Camino è stata abusata da Federico, il figlio di un proprietario terriero. La ragazza ha subito così un grande trauma, che le ha tolto la parola! Senza pensarci due volte, Emilio ha iniziato a cercare il responsabile dell’abuso.

Anticipazioni Una Vita: Emilio ha ucciso Federico, qualcuno ha osservato la scena

Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che Emilio ha trovato Federico, con cui ha anche lottato per alcuni minuti. Accidentalmente, il figlio di Felicia ha ucciso il ragazzo. Qualcuno, però, ha osservato la scena dietro un albero. Nel corso delle prossime puntate conosceremo, appunto, Ledesma, un uomo che inizia a ricattare la famiglia Pasamar, in quanto ha assistito all’omicidio commesso da Emilio.