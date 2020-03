Una Vita, la storia proibita di Maite e Camino diventa un fenomeno globale

Una Vita anticipazioni spagnole: la storia d’amore di Maite e Camino conquista tutto il mondo diventando un fenomeno globale

La storia d’amore tra Maite e Camino di Una Vita sta conquistando vari Paesi nel mondo. La relazione tra le due donne di Acacias sta ottenendo un grandissimo risultato, tanto che viene definita un fenomeno globale. In particolare, in Cina i telespettatori appaiono entusiasti di fronte al rapporto nato tra questi due personaggi femminili. Questo amore proibito è diventato, addirittura, un argomento di tendenza su Twitter. La loro storia ha rivoluzionato la trama della nota soap spagnola, conquistando davvero tutti! Uno dei dettagli per cui la relazione di Maite e Camino sta trionfando nel mondo è la lotta che stanno portando avanti entrambe, trovandosi spesso a doversi separare. La loro storia diventa, così, appassionata, ma anche drammatica e molto tenera agli occhi del pubblico. In Italia i telespettatori ancora non hanno conosciuto Camino e Maite. Faremo la loro conoscenza solo dopo il salto temporale di dieci anni, quando vedremo giungere ad Acacias qualche volto nuovo.

Anticipazioni spagnole Una Vita: grande successo per la prima storia d’amore tra due donne ad Acacias

Vi abbiamo già presentato questa nuova coppia, qualche tempo fa. Maite e Camino, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita, non stanno vivendo un periodo sereno. La seconda è, attualmente, promessa sposa a Ildefonso, proprio come ha deciso da tempo sua mamma Felicia. La ragazza è costretta a rispettare il volere della madre, sebbene il suo cuore appartenga a Maite. A scoprire che tra le due donne c’è una relazione è Liberto, che poi mette al corrente della situazione anche Rosina. Ricordiamo che, in quegli anni, una relazione tra due donne non era accettata dalla società. Ed è proprio questo che ha portato il pubblico a legarsi sempre di più a loro. Il fenomeno ‘Maitino’ sta attraverso davvero i confini, conquistando Paesi come Argentina, Messico, Cile e Brasile. Non solo, la coppia ha anche successo nella zona orientale.

Una Vita ultime novità, Maite e Camino amatissime in Cina e in Giappone

In Cina, Maite e Camino sono ormai diventate grandi protagoniste della nota soap spagnola. Stesso discorso vale per il Giappone, che vede i telespettatori creare fan club su questa coppia. Intanto, Melani, community manager della serie svela: “In Cina abbiamo milioni di riproduzioni. E in Giappone, Camino ha un profilo molto manga e li fa impazzire. Maite ha un profilo più latino e lo percepiscono quasi come una relazione interrazziale tra donne”. La storia d’amore tra queste due donne diventa, pertanto, un fenomeno globale!